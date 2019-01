Mais de 30 prefeitos confirmam adesão ao Termo de Cooperação Técnica

Prefeitos de mais de 30 cidades no Estado de Goiás confirmaram ao Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), a adesão ao Termo de Cooperação Técnica, elaborado para ações emergenciais de recuperação da malha viária. A previsão é que as prefeituras formalizem o acordo nesta segunda-feira, 28. Rio Verde (GO), Jataí (GO), Catalão (GO), Gameleira de Goiás (GO), Goianira (GO), Cabeceiras (GO), Silvânia (GO), Mambaí (GO), São Domingos (GO) e Nerópolis (GO) são os dez municípios que assinaram o Termo.

Os serviços de manutenção estão em execução nas regiões de Rio Verde e Jataí, com previsão de conclusão até o fim do mês. As parcerias também preveem trabalhos nos trechos mais críticos das rodovias: GO-333, GO-174, GO-406, GO-050, GO-178, GO-180, GO-467, GO-437, GO-070, GO-441, GO-591, GO-346, GO-139, GO-147, GO-330, GO-108, GO-110, GO-080, GO-222, GO-466.

As prefeituras que aderiram ao Termo de Cooperação têm conseguido, além de todo acompanhamento estratégico e técnico da Agetop, o apoio de cooperativas, associações de produtores rurais, indústrias locais e prefeituras vizinhas para tornar possível a execução da recuperação da malha viária.