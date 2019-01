Orquestra de Violinos de escola municipal se apresentam em Festival na Bahia

Desde setembro de 2017, cerca de 30 crianças da Escola Municipal de Tempo Integral Santa Terezinha, localizada na zona rural de Goiânia, têm a oportunidade de participar de aulas de violino na instituição. Com o nome de “Cajuzinhos do Cerrado”, a orquestra dos alunos já realizou algumas apresentações públicas no decorrer de 2018 e agora foi convidada a se apresentar em março no 8° Festival “Musica em Trancoso”, na Bahia.

Os alunos da escola já tocaram na I Mostra da Rede de Núcleos Musicais, no Festival de Arte Educação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) de Goiânia, na sede da Orquestra Sinfônica da Capital, durante o VIII Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical e outras escolas da rede. De acordo com o professor de música, Igor Viana Monteiro, idealizador do projeto, o ensino do violino traz muitos benefícios às crianças.

“É importante relatar a mudança dos hábitos dos alunos dentro da instituição, com a melhoria do desenvolvimento nas demais disciplinas curriculares. O papel da música na escola é o de agente transformador, que propicia nos alunos mais diversificação cultural, elementos de socialização, cognição, criticidade e desenvolvimento de aspectos psicológicos”, ressalta o educador Igor Viana.

“Muitos alunos nunca estiveram em um teatro e as apresentações foram significativas, pois a experiência fortaleceu autoconfiança e autoestima, com o apoio cada vez maior dos pais e responsáveis. A escola conta com 12 violinos, mas com o desenvolvimento do projeto, as famílias lutaram para adquirir violinos para os filhos. Em junho tínhamos seis alunos com o seu próprio violino, hoje já temos 17 alunos que adquiriram seu próprio instrumento”, completa Monteiro.

Projeto

O ensino do violino na escola tem como objetivo motivar os alunos de forma coletiva. Dentre os conteúdos, são abordados a história, o material que é constituído o instrumento e seus cuidados, a consciência corporal, a sonoridade, afinação, memória auditiva e interpretação. As aulas que ocorrem duas vezes por semana são voltadas preferencialmente a alunos com idades entre 8 e 11 anos e com alguma dificuldade de aprendizagem.

Entre os dias 23 e 30 de março, o grupo de alunos da Escola Municipal Santa Terezinha foi convidado a participar do Festival “Música em Trancoso”, com apresentações nos dias 25 e 26, antes do início dos concertos e do show da Elba Ramalho. Nos outros dias, os educandos participam da programação com aulas gratuitas e contato com artistas nacionais e internacionais da música clássica, popular, jazz, wold music.