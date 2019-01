Mercado Popular da 74 apresenta Pop Rock Anos 70 e 80

A banda The Best Remember anima a noite dos amantes do Pop Rock hoje, 29, no Centro Cultural do Mercado Popular da 74. O show, que apresenta músicas que marcaram os anos 70 e 80, tem início às 20 horas, com entrada franca.

Toda semana, o mercado é palco para os diversos estilos musicais, divididos em dias específicos (de terça-feira a sábado), para melhor atender à demanda dos artistas e da população. O objetivo é levar ao conhecimento do público goianiense a qualidade e a diversidade artística dos grandes nomes da música produzida na capital goiana e em Goiás.

Programação do Centro Cultural Mercado Popular da 74

29/01 Terça : The Best Remember Pop Rock Anos 70 80 e muito mais

30/01 Quarta : Grupo Dengo, Samba

31/01 Quinta : KRIG – HÁ Pop Rock

01/02 Sexta : Rezende e Renato Sertanejo e Forró

02/02 Sábado : Fausto Noleto e Banda MPB e Pré Carnaval à partir das 16 horas