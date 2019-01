Ronaldo Caiado recebe embaixador da Espanha para ‘mostrar as potencialidades de Goiás, estreitar laços e fortalecer comércio’

O governador Ronaldo Caiado segue firme na política externa de divulgação das potencialidades de Goiás para o mundo ao receber o embaixador da Espanha, Fernando Garcia, em seu gabinete, na manhã desta terça-feira (29/1), acompanhado do Adido de Agricultura, Lúcio Carbajo, e do secretário-chefe de Assuntos Internacionais do Governo do Estado, Giordano de Souza. Esta é a primeira visita oficial que o embaixador faz a Goiás.

A pauta central do encontro foi a ampliação das transações comerciais entre os europeus e o Estado de Goiás. “Nós estivemos, ontem, visitando fazendas, fazendas de excelência nos âmbitos agrícola e pecuário porque pretendemos ampliar o intercâmbio entre Goiás e a Espanha para, num futuro próximo, assinarmos um memorando e não ficarmos só na teoria, mas trabalharmos junto com o Estado de Goiás”, frisou o embaixador da Espanha.

Fernando Garcia informou que a balança comercial Goiás-Espanha é favorável ao Estado de Goiás, “cinco vezes maior”, e que seu país tem “muito potencial não só no setor econômico, mas também de infraestrutura, cultura e educação”.

Relação Goiás – Espanha

Os números da relação comercial entre o estado de Goiás e a Espanha evidenciam a tendência de novos negócios que beneficiem o Estado e fortaleçam as relações institucionais. Só em 2018, Goiás exportou um total superior a 260 milhões de dólares. A extração mineral (195 milhões de dólares), o complexo de soja (44 milhões de dólares) e o complexo de milho (11 milhões de dólares), foram os principais responsáveis pelo saldo positivo.

Já o Estado importou mais de 45 milhões de dólares em produtos da Espanha, com destaque para os insumos da indústria farmacêutica, responsável por 17 milhões de dólares de transações, e os adubos e fertilizantes, que registraram valor superior a 13 milhões de dólares negociados.