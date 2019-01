Começam inscrições para Iniciação Esportiva

A Superintendência Executiva de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), está com inscrições abertas para iniciação esportiva. As vagas, disponibilizadas, gratuitamente, para os três turnos, são limitadas e ofertadas em Goiânia.

Neste ano, o programa, coordenado pela Gerência de Iniciação Esportiva, está ofertando vagas para diversas modalidades esportivas: natação, hidroginástica, yoga, ginástica, tênis de mesa, futsal, voleibol, basquetebol, ginástica artística, ginástica de trampolim, atletismo, programa de condicionamento físico, musculação, treinamento funcional e karatê. Podem participar crianças, adolescentes e adultos.

Segundo o superintendente de Esporte e Lazer da Seduce e futuro secretário, Rafael Rahif, a meta para 2019 é ampliar para 5 mil vagas e levar a iniciativa para todo Estado. “Nosso objetivo é levar o projeto aos demais municípios goianos. As vagas serão disponibilizadas em parceria com os municípios e demais instituições”, disse.

“O projeto oferece para comunidade o acesso a diversas modalidades esportivas. É uma forma de oportunizar inclusão social, melhoria da qualidade de vida e também incentivar futuros atletas”, ressaltou Jonas Godinho Fonseca, gerente de Iniciação Esportiva.

Para os alunos veteranos, o prazo de matrículas será até o dia 3 de fevereiro, domingo. A partir do dia 4 de fevereiro, segunda-feira, podem se matricular alunos novatos. As aulas terão início no dia 11 de fevereiro, segunda-feira. Para se inscrever, é necessário procurar um dos núcleos de atividade esportiva levando atestado médico e documentação pessoal: certidão de nascimento ou carteira de identidade, foto 3×4 recente e comprovante de endereço.

Confira os locais e as modalidades ofertadas:

Local: Praça de Esportes do Setor dos Funcionários / End: Rua P-16 c/ P-30 s/n / Fone: 3291-0977

Modalidade: Natação, Hidroginástica, Yoga, Futsal, Voleibol, Basquetebol, Ginástica Artística, Ginástica

Turno: Matutino, Vespertino e Noturno

Local: Ginásio Rio Vermelho End: Av. Oeste c/ Av. Paranaíba

Modalidade: Karatê, Futsal, Basquetebol e Voleibol

Turno: Matutino e Vespertino

Local: Ginásio do Setor Pedro Ludovico – Av. Circular, 1177 – Setor Pedro Ludovico

Modalidade: Futsal, Voleibol, Tênis de Mesa e Basquetebol

Turno: Matutino e Vespertino

Local: Ginásio do Parque Ateneu – GIN-05 – Parque Atheneu

Modalidade: Futsal e Voleibol

Turno: Matutino e Vespertino

Local: Ginásio Jardim América – Av. C-233, 36-76 – Jardim América

Modalidade: Ginástica de Trampolim

Turno: Matutino (Segunda e Quarta)

Local: Ginásio Cidade Jardim – Praça Abel Coimbra – Cidade Jardim

Modalidade: Voleibol

Turno: Vespertino

Local:Ginásio Balneário Meia Ponte – Praça da Independência, 73-145 – Jardim Balneário Meia Ponte

Modalidade: Futsal e Voleibol

Turno: Vespertino

Local: Ginásio Novo Horizonte – Av. Maurício Gomes Ribeiro, 548-646 – Vila Novo Horizonte

Modalidade: Futsal e Ginástica

Turno: Matutino e Vespertino

Local: Ginásio Vila Pedroso – Av. Minas Gerais com Rua 7, Pç Primeiro de Fevereiro – Vila Pedroso

Modalidade: Basquetebol, Futsal e Voleibol

Turno: Vespertino

Local: Ginásio Sudoeste – Rua C-95, 118 – St. Sudoeste

Modalidade: Futsal e Voleibol

Turno: Vespertino