Lowbrow recebe Fernando Boi, Melina e Marcelo Maia nesta quinta-feira

O projeto “Fuá Encontro de Sambistas” desta quinta-feira (31) será comandado pelos músicos Fernando Boi, Melina e Marcelo Maia. A apresentação, que acontece semanalmente no Lowbrow Lab Arte & Boteco, terá início às 21 horas, mas a casa abre às 19 horas, com a exposição “Feminino Entretramas”, de Cida Carneiro.

Acompanhados por Márcio Silva, no pandeiro, Daphine Santos, no surdo e no tam tam, Douglas Ricardo, no banjo e Leonardo Ribeiro, no cavaquinho, eles interpretarão canções de Beth Carvalho, Ivan Lins, Os Originais do Samba, Jair Rodrigues, Maria Rita, Elis Regina, João Bosco e Argemiro do Patrocínio, entre outros.

Fernando Boi iniciou a sua carreira musical em 2006, no Grupo Alvorada do Samba, voltado para o samba raiz. Com o grupo, ele lançou o seu primeiro álbum, intitulado “Raiz de Boêmio”, totalmente autoral. Já seu segundo álbum, “A Lenda da Batucada”, foi produzido em carreira solo. Boi possui ainda os álbuns “Coração de Malandro” e “As Faces do Amor”, além de um DVD.

Melina é cantora e compositora da Nova MPB e conta com mais de 80 composições divulgadas em suas redes sociais. Ela se apresenta desde 2004 em bares, eventos e festivais e, no ano passado, lançou três novos singles, que levam o nome de “Falsa Verdade”, “Mulher sem Medo” e “Sentido”.

Já Marcelo Maia é instrumentista, produtor musical, arranjador, professor licenciado pelo Instituto Federal de Goiás (IFG) e mestre em Música pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Se dedica há quase 30 anos à música, em especial à instrumental, e atua há mais de 20 anos com Música Popular, em Goiânia. Além de solista, toca com vários cantores na capital e já desenvolveu diversos projetos de música instrumental, incluindo quatro CDs gravados.

Além do show, o público do Lowbrow Lab Arte & Boteco também poderá conferir um bazar de obras de arte, que está oferecendo descontos de até 40% em cerca de 70 obras de diferentes tamanhos, estilos e autorias. A ação segue somente até esta quinta-feira (31), data em que também será encerrada a exposição “Feminino Entretramas”.

Serviço

“Fuá Encontro de Sambistas” com Fernando Boi e banda, Melina e Marcelo Maia

Data: 31/01 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 21h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Entrada: R$ 10