Shopping Bougainville recebe Projeto Villa Saudável

Sucesso de público no ano passado, o Projeto Villa Saudável do Shopping Bougainville está de volta no centro de compras a partir do próximo dia 6 de fevereiro e também nas demais quartas-feiras do mês, nos dias 13, 20 e 27, no Piso 3 do Shopping. A iniciativa busca aliar estilo de vida, alimentação saudável, lazer, exercício físico e interação ente pais e filhos por meio de atividades lúdicas, práticas e saudáveis, todas acompanhadas de perto por profissionais capacitados.

O Projeto Villa Saudável já tem definidas algumas atividades, como a feira de produtos orgânicos, naturais e funcionais, já confirmada para as quatro quartas-feiras de fevereiro, das 17h às 21h. Também haverá as oficinas de culinária kids e adultos e uma exposição e oficina de plantio e manejo de orquídeas, voltadas a crianças e adultos. O workshop será dado pela In Plant, empresa responsável pela oficina.

As oficinas kids, que acontecerão entra as 18h e as 19h, ensinarão os pequenos a preparar alimentos saudáveis e práticos, que podem ser consumidos em seu dia-a-dia, inclusive servindo como lanche escolar. Já estão definidas duas delas, a do dia 6, que será de “Panquecas Saudáveis”, a do dia 13 de “Sanduíche Natural” e a do dia 20, que será de “Sucos Naturais”. Encerra as oficinas kids a do dia 27, que será de “Nuggets Saudável”. Estão programadas duas oficinas kids por quarta-feira, de aproximadamente 30 minutos cada, mas há a possibilidade da realização de uma terceira oficina caso haja interessados.

As oficinas para os adultos também vão acontecer, mas somente nos dias 13 e 20 de fevereiro, com turma única e duração máxima de 50 minutos. O foco são pratos saudáveis, rápidos de serem preparados e nutritivos, que ajudem a amenizar os efeitos da vida corrida que se leva em grandes cidades.

Na primeira quarta-feira de fevereiro, dia 6, no lugar da oficina de culinária para adultos haverá um workshop sobre orquídeas, com duração de meia hora, a partir das 20h, ótima oportunidade para receber de orquidófilos dicas de plantio, adubação, rega e cuidados especiais que demandam as diferentes espécies dessa linda planta.

Para a última quarta-feira, dia 27, está programada uma oficina de plantio para pais e filhos, mais um momento em que a família poderá estar junta, desfrutando de instantes prazerosos e afetuosos. As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/villasaudavel.