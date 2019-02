Caiado defende que dinheiro e bens de agentes públicos bloqueados por corrupção retornem para o Estado

O governador Ronaldo Caiado destacou mais uma vez os esforços da equipe de governo para honrar condignamente o compromisso do Estado com os servidores públicos, inclusive a quitação do salário do mês de dezembro que não foi pago pelo governo anterior. Durante a coletiva, concedida nesta quinta-feira, 31, Caiado explicou que “a equipe está empenhada para que todo centavo que entrar no caixa do Estado seja repassado imediatamente aos servidores”.

Aproveitou a oportunidade para comentar a ação da Justiça que bloqueou os bens dos agentes públicos que lesaram o Estado, resultando no bloqueio de R$ 22 milhões em patrimônio dos envolvidos. “Tenho a esperança de que esses valores cheguem rapidamente para o Tesouro de Goiás. Estou otimista, afinal de contas, é dinheiro do Estado de Goiás”, completou Caiado, referindo-se aos desdobramentos da Operação Cash Delivery, que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo o ex-governador Marconi Perillo.

Questionado sobre os quesitos para que o Estado seja contemplado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do governo federal, Caiado contou que a dívida do Estado é dividida em duas frentes: dívida flutuante e dívida consolidada. Ponderou que trabalha para que a despesa com os servidores, herdada da gestão anterior, seja considerada dívida consolidada antes do prazo estabelecido, que é de um ano. Segundo Caiado, Goiás vai extrapolar a receita corrente líquida no próximo ano, porque o déficit passa a ser considerado dívida consolidada.

Outro ponto destacado pelo governador, para que o Estado seja incluído no programa, é o ato do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que vai reconhecer os R$ 3,4 bilhões, herdados do governo anterior, como dívida. Com isso, Goiás se encaixaria dentro da terceira exigência para ser considerado apto a ser incluído no Regime.

Caiado reforçou a importância de que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja aplicada com mais eficiência, para que “todos aqueles que realmente pratiquem crime de responsabilidade sejam punidos rapidamente”. A tese que defende é a de que seja obedecido o mesmo rito estabelecido pelos Tribunais Eleitorais, com decisões no prazo de 72 horas.

“A vítima não pode ser o povo do Estado de Goiás, nós precisamos de aval do Tesouro para buscar alternativas para financiar o Estado e garantir os serviços essenciais aos goianos”, completou o governador.

Tribunal de Justiça

O governador Ronaldo Caiado (DEM), acompanhado pela primeira-dama Gracinha Caiado, participou da missa em ação de graças pela reforma e ampliação do prédio que abriga o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), na manhã desta quinta-feira (31/1). “É um orgulho enorme ver Goiás com toda essa capacidade de construir um ambiente acolhedor, humanizado e com capacidade de ser cada vez mais célere em fazer justiça. Vamos dar respostas rápidas às pessoas que clamam por justiça em nosso Estado de Goiás”, apontou Caiado.

Durante a entrega da obra, o governador ressaltou a parceria dos poderes. “O poder Executivo está de mãos dadas com o poder Judiciário para levar a todos os quadrantes de Goiás a condição de fazer valer a ordem, a disciplina e a lei. Que nenhum goiano, ou quem esteja nesse Estado, se considere acima da lei”, reforçou. “Vamos trazer cada vez mais dignidade e cidadania ao nosso povo”, observou.

A missa, celebrada pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, marcou ainda o fim de um ciclo, o último dia da gestão do desembargador Gilberto Marques Filho à frente do TJGO. “Saio com o sentimento de dever cumprido”, comemorou o desembargador. Nesta sexta-feira, 1º, toma posse na presidência do TJGO o desembargador Walter Carlos Lemes, eleito para o biênio 2019/2021.

Ronaldo Caiado falou da sintonia com o desembargador Gilberto Marques Filho e que boa vontade para repeti-la não faltará com o novo presidente, Walter Carlos. “Podem ter a certeza que o Palácio [do Governo] estará aberto em tempo integral para recebê-lo e podermos alavancar todas as obras necessárias para que tenhamos uma justiça célere como todos nós preconizamos”, garantiu.

A nova diretoria do TJ terá na vice-presidência o desembargador Nicomedes Borges, do quinto constitucional da advocacia; e o desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, como novo corregedor-geral da Justiça.

Além de desembargadores e servidores do TJGO, participaram da missa em ação de graças o prefeito de Goiânia, Iris Rezende; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio; o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE), Celmar Rech e o ex-governador Maguito Vilela, entre outras autoridades.

Modernização do TJ

Gilberto Marques Filho deixa como legado a revitalização do Palácio da Justiça, que foi considerado pelo governador Ronaldo Caiado “um modelo de Tribunal de Justiça para o Brasil”. Construído em 1986, o prédio do Tribunal foi edificado num terreno doado pelo Estado de Goiás, na gestão do governador Leonino di Ramos Caiado, primo do atual governador.

O desembargador Gilberto Marques prevê a continuidade das obras de modernização da estrutura física do Judiciário, para garantir melhores condições de trabalho aos servidores da Justiça e de atendimento aos cidadãos, incluindo a construção do novo Fórum de Aparecida de Goiânia.

O estacionamento do Tribunal de Justiça, construído recentemente, uma obra moderna, vem para suprir uma carência antiga, a escassez de vagas na região. São cinco andares e capacidade para mais de 700 vagas, sendo 677 carros, 56 motos e 32 bicicletas. A obra tem investimento total de R$ 45,4 milhões.