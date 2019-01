Certificado Internacional de Vacinação agora é emitido pela Internet

A emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) passa a ser digital. A disponibilidade do serviço é uma parceria entre a Anvisa e a Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, cujo objetivo é facilitar e reduzir custos.

Anteriormente, para receber o certificado, o viajante precisava comparecer presencialmente em uma unidade credenciada pela Anvisa e mesmo não sendo cobrada taxa de emissão, isso exigia tempo do usuário e custos de deslocamento até o local. O formato digital elimina essa etapa.

A novidade chega para todo o país, porém, é importante destacar que os procedimentos para ser imunizado não mudam. Em Goiânia, as vacinas são disponibilizadas de forma gratuita em todas as unidades de saúde. Basta levar o cartão de vacina, ou, quem não possui, pode fazer na hora da vacinação.

Após receber a dose em um posto de saúde da Capital, o cidadão deve realizar um cadastro e solicitar o CIVP pelo site servicos.gov.br do Governo Federal, com os dados que constam no cartão de vacina.

Posteriormente, o pedido será analisado e, se aprovado, o usuário receberá uma mensagem, em até 5 dias úteis, de acordo com os dados informados no cadastro. Depois disso, é só imprimir o cartão e assinar no local indicado no certificado. O arquivo ficará disponível para impressão sempre que necessário.

Fonte: Agência Brasil