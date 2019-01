FGM e Sebrae discutem parcerias para os municípios goianos

O presidente da Federação Goiana de Municípios, Haroldo Naves, esteve reunido nessa manhã de quinta-feira, 31, com o diretor superintendente do Sebrae Goiás, Leonardo Guerra de Rezende Guedes. O encontro ocorreu na sede da instituição, em Goiânia, e na oportunidade foram discutidas parcerias, projetos, a fim de desenvolver o empreendedorismo nos municípios goianos.

O Superintendente Leonardo Rezende destacou a importância da cooperação com os munícipes. ”Pretendemos levar o Sebrae a todos os empreendedores goianos. Com parcerias, e outras ações com a FGM, isso poderá ser possível. Estamos dispostos a superar as barreiras e desenvolver o micro, pequeno, médio e grande empreendedor dos 246 municípios goianos”, frisou.

Haroldo Naves, presidente da FGM, ressaltou a relação institucional da federação com o Sebrae. “Já é consolidada a parceria entre Federação Goiana de Municípios e Sebrae no desenvolvimento dos municípios goianos. A entidade sempre buscou a qualificação dos gestores afim de dar mais qualidade ao serviço prestado a população e com o Sebrae, uma instituição altamente técnica, buscamos parcerias para ampliar o empreendedorismo em Goiás”, pontou.