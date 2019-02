Santander lança novo programa de estágio 

O Santander reestruturou seu programa de estágio para oferecer uma melhor jornada, desde o processo seletivo inclusivo até uma trilha de capacitação e aperfeiçoamento profissional. Com um robusto plano de desenvolvimento dos novos estagiários e com um novo formato de atividades nas áreas, definido por clusters de conhecimento e não mais exclusivamente pelos cursos de formação, o programa já está com as inscrições abertas site https://www.santander.com.br/hotsite/programa-de-estagio-santander/

Segundo a vice-presidente de RH do Banco, Vanessa Lobato, há um forte desejo de que os novos jovens possam realmente movimentar a organização. “Nossa busca é por estagiários que nos ajudem a repensar o que fazemos e o modo como fazemos, proporcionando uma fluidez maior, economia de tempo e processos mais simples. Pessoas curiosas, com vontade de crescer e agregar valor à companhia são primordiais para essa transformação”, comenta ela.

Serão aproximadamente 400 estagiários contratados em dois momentos: março e setembro. Uma primeira onda de recrutamento foi realizada em dezembro de 2018, quando 168 estagiários foram incorporados já neste novo formato. A nova missão desses jovens será a de “transformar o futuro, começar pelo que pode ser feito hoje, revolucionar pequenas coisas com movimentos de grande impacto para o Santander. Uma missão ousada que vem ao encontro da transformação do mercado financeiro”, avalia Vanessa.

A nova trilha de desenvolvimento inclui 30 horas de cursos e capacitação por ano, com conteúdo comportamental e técnico. Ao longo do programa, os estagiários serão avaliados semestralmente por seu protagonismo e resultados, com feedbacks recorrentes de seus gestores.

As vagas são para universitários de qualquer curso e período. Inicialmente, as contratações serão para trabalhar em MG, PR, RJ, RS, SC e SP.