UFG lança app CS Candidato

A Secretaria de Tecnologia e Informação (Seti) da UFG, por meio do Centro de Recursos Computacionais (Cercomp), e a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), em conjunto com o Centro de Seleção (CS/UFG) disponibilizam, a partir desta quinta-feira (31/01), o aplicativo CS Candidato que permite que candidatos inscritos em processos seletivos ou concursos realizados pela UFG acompanhem a situação da sua inscrição.

O aplicativo foi desenvolvido conjuntamente pelas equipes técnicas do Cercomp e do CS como uma primeira iniciativa para capacitação e consolidação de uma equipe habilitada para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis no âmbito do Cercomp. A ideia do aplicativo surgiu do objetivo do Centro de Seleção de aprimorar o atendimento, comunicação e interação com os candidatos, que muitas vezes recorrem ao atendimento telefônico para esclarecer dúvidas sobre a situação da sua inscrição e informações do concurso.

Detalhes da inscrição

O aplicativo CS Candidato permite que os candidatos inscritos em processos seletivos ou concursos organizados pelo Centro de Seleção da UFG acompanhem a situação da sua inscrição e visualizem informações adicionais como, por exemplo, detalhes da inscrição (tipo de vaga em que está inscrito e cargo), confirmação de pagamento e link de acesso à página do processo seletivo ou/e concurso. O aplicativo estará disponível para instalação em dispositivos Android.

Também serão liberadas gradativamente novas funcionalidades como o serviço de notificações aos candidato com mensagens sobre a alteração da situação da inscrição e eventos do processo seletivo/concurso. Funcionalidades adicionais poderão incluir a consulta ao local de prova, boletim de desempenho e outros informações.

Definição de tecnologias

A proposta de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis pela equipe do Cercomp, com a participação de outras equipes como o Centro de Seleção, foi amplamente debatida e estudada por suas equipes técnicas. O trabalho de estudo e definição de tecnologias contou com a colaboração do professor Walison Moreira, do Instituto de Informática (INF) como facilitador. Ele empregou a abordagem do Design Thinking em workshops realizados com membros das equipes técnicas do Cercomp e CS. Ao final do processo, a equipe chegou à definição da utilização de tecnologia híbrida para facilitar o desenvolvimento e manutenção do aplicativo multiplataforma.