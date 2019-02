Orquestra Jovem Municipal abre temporada de 2019 com concerto no Teatro Goiânia

A Orquestra Jovem Municipal de Goiânia Maestro Joaquim Jaime abre a temporada de 2019 com o concerto ‘Clássico, Pop e Cinema’, no Teatro Goiânia. A apresentação será no próximo dia 7 de fevereiro, às 20 horas, com regência do maestros Eliseu Ferreira e Andreyw Batista. A entrada é franca.

A Orquestra Jovem foi criada nesta gestão do prefeito Iris Rezende Machado, em dezembro de 2017, atendendo ao pedido do secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno, e tem como regente titular o maestro Rogério Rosemberg.

O grupo surgiu da fusão da Camerata Juvenil e a Banda Juvenil, a partir da reestruturação da antiga Banda Marcial de Goiânia, por meio de um projeto que criou a Rede Municipal de Núcleos Municipais de Goiânia. O projeto paga aos jovens músicos uma bolsa de meio salário mínimo. A Orquestra, composta por 84 jovens com idade entre 11 e 25 anos, sendo 52 bolsistas instrumentistas da Banda Juvenil e 32 bolsistas instrumentistas da Camerata Juvenil, apresenta uma variedade de instrumentos e instrumentistas, permitindo abranger vários estilos musicais em suas diversas formações. Em sua estrutura funcional ainda há dois regentes assistentes.

Em menos de um ano de existência, a orquestra já realizou muitos concertos e apresentações em Mutirões realizados pela Prefeitura de Goiânia com o intuito de democratizar o acesso dos cidadãos goianos à música sinfônica.