SED abre inscrições para curso de Plano de Negócios para Empreendedores

Os interessados em abrir ou ampliar o seu negócio já podem se inscrever ao curso de Plano de Negócios, direcionado a micro e pequenos empresários, empreendedores individuais (MEI) e potenciais empreendedores. Com participação gratuita, o curso é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento (SED), por meio da Superintendência de Micro e Pequena Empresa, em parceria com o Sebrae.

A presença nas palestras é pré-requisito para a obtenção de empréstimo por meio do Programa Crédito Produtivo da SED, cujo agente financeiro é a Goiás Fomento. A linha de crédito tem taxa de juros subsidiados de 0,5% ao mês, no valor de até R$ 50 mil para ME e R$ 30 mil para MEI, com prazo de até 36 meses, carência de até seis meses.

No mês de fevereiro, serão oferecidas dez turmas do curso, com a disponibilidade de 50 vagas em cada. Os cursos acontecerão em Catalão, Goiânia, Goianésia, Itumbiara, Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Paranaiguara e Quirinópolis.

As inscrições podem ser feitas por telefone, de acordo com tabela de inscrições abaixo. Para os cursos oferecidos em Goiânia, os interessados devem ligar na segunda-feira anterior ao início de cada turma.