Feira de Livros no Flamboyant Shopping traz títulos com valor a partir de R$ 5

Até o dia 15 de fevereiro, a Feira de Livros Book Lovers Kids estará funcionando no Flamboyant Shopping Center na Praça 1, Piso 1. A ação é uma boa oportunidade para os pais que ainda não encerraram as compras de material escolar e precisam adquirir livros infantis e infanto-juvenis. A atração, que conta com mais três mil títulos com valores a partir de R$ 5, também visa incentivar o hábito da leitura criando paixão pelos livros, especialmente nos pequenos.

As opções culturais vão de clássicos da literatura a livros para colorir. Outros destaques são as obras que estimulam a leitura a partir de jogos ou montagem de cenários inusitados, dando asas à imaginação. Também faz sucesso entre as famílias, livros de dinossauros, mágicas, obras em inglês, além das histórias com personagens e desenhos conhecidos das crianças como a Barbie, HotWhells, Polly e outros.

Apostando numa estrutura que estimule as crianças a manusearem os livros à vontade, o espaço é ambientado com a turma “Bicho de Livro”. São quatro personagens monstruosamente loucos por livros, que ilustram de forma lúdica, como é bom devorar livros, numa alusão à expressão normalmente utilizada por quem tem fome de leitura. Criados pelo ilustrador Dirceu Veiga, cada um tem uma personalidade diferente e as crianças, rapidamente, se identificam com um deles.

A feira funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h com entrada franca.