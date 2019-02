Goiânia recebe peça ‘Nefelibato’ com três apresentações

Celebrando 20 anos de carreira, Luiz Machado sobe aos palcos goianienses para apresentar a peça Nefelibato, nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, às 20h, no Teatro Sesc Centro. Interpretando Anderson, um andarilho amargurado pelas perdas que a vida lhe proporcionou, o ator leva ao público a resposta da indagação que o diretor do monólogo, Fernando Philbert, fez a si mesmo durante o processo de montagem: O quanto de loucura é necessário para o ser humano não perder a própria vida?”.

O enredo do espetáculo, escrito por Regiana Antonini, é construído no cenário do ano de 1990 quando país voltava a ter um governo eleito democraticamente. A inflação galopante exigia medidas drásticas. A saída da nova equipe econômica foi confiscar parte da caderneta de poupança da população. Tal medida levou milhares de brasileiros ao desespero e à bancarrota. Muitos enlouqueceram. Esse é o caso de Anderson (Luiz Machado), que perdeu seu negócio (uma agência de viagens), um ente querido e um grande amor. Todos esses fatos levam o personagem a tornar-se um andarilho, perambulando pelas ruas da cidade. Quis tratar do instinto de sobrevivência que o ser humano tem e que ele esquece que tem”, salienta o diretor.

Com supervisão de Amir Haddad, Nefelibato”, aclamado pela crítica e pelo público carioca e paulista, é um trabalho tido por muitos como visceral. Para não se matar ou matar alguém ele vai para a rua. Viver na rua é o caminho que ele encontrou para continuar vivo. Anderson é alguém que vive situações limite. Um equilibrista no fio tênue entre lucidez e loucura, vida e poesia” conclui Philbert.

Sobre Luiz Machado

Luiz Machado formou-se ator pela Universidade do Rio de Janeiro (Uni-Rio) em 1994. No teatro, trabalhou em 36 peças, tendo produzido quatro delas. Nesse meio, trabalhou com grandes nomes como João Bethencourt (de quem foi também assistente em Como matar um playboy”), Maria Clara Machado, Domingos Oliveira (com quem trabalharia também na TV e no cinema) e João Fonseca, entre outros.

Na TV, faz parte do elenco principal do seriado Z4 que estreará em julho no SBT e na Disney Channel integrou a segunda temporada da série Magnífica 70” (HBO), com direção de Claudio Torres, protagonizou a série Família imperial, co-produção do Canal Futura com a TV Globo e direção de Cao Hamburguer. Só nesta última emissora, atuou em mais de 30 produções, entre novelas (Flor do Caribe e América), humorísticos (Zorra Total, A Grande Família, A Siarista e Sob Nova Direção, entre outros) e seriados. Atuou também em cinco novelas da Record (Poder Paralelo e Chamas da Vida”, entre outras) e em filmes como Paixão e Acaso, de Domingos Oliveira, Transeuntes, de Eric Rocha e Nosso Lar, de Wagner de Assis, baseado na obra homônima de Chico Xavier.

Serviço

Teatro: Nefelibato

Local: Sesc Centro

Rua 15, esquina com Rua 19, Setor Central – Goiânia (GO)

Data e horário: 12, 13 e 14 de fevereiro, às 20h

Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia-entrada)

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 14 anos

Vendas

Vendas online: https://www.sescgo.com.br/teatrosesccentro

Ponto de Venda: Bilheteria do Teatro