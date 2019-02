Sessão solene inaugura hoje trabalhos legislativos de 2019

O Congresso Nacional inicia hoje os trabalhos legislativos de 2019, em sessão solene conjunta da Câmara e do Senado.

Na cerimônia, será lida mensagem encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro, com as prioridades do Executivo para 2019. A solenidade está marcada para começar às 15 horas no Plenário da Câmara dos Deputados.

A expectativa é que Bolsonaro mande algum representante, por estar se recuperando de cirurgia realizada na semana passada. A mensagem costuma ser levada ao Congresso pelo chefe da Casa Civil da Presidência.

Solenidade

O presidente da Mesa do Congresso é o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que foi eleito ontem para mandato de dois anos. Ele conduzirá a solenidade, depois de cumprir um rito tradicional: chegará ao Congresso conduzido por batedores, ouvirá o Hino Nacional, assistirá à execução de salva de 21 tiros de canhão e passará a tropa em revista.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participam da abertura dos trabalhos da 1ª sessão legislativa da 56ª legislatura.