Centro de Línguas da UFG divulga calendário de matrículas

O Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (CL/FL/UFG) – Regional Goiânia – divulgou o calendário de matrículas para o primeiro semestre de 2019. O candidato a vaga, precisa estar cursando no mínimo o primeiro ano do Ensino Médio, para ingressar nos cursos de Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Espanhol ou Mandarim no Centro de Línguas. Devido a alta demanda, o ingresso para o Inglês 1 se dá por meio de sorteio online de vagas. As matrículas acontecem entre os dias 11 de fevereiro e 8 de março de 2019, na sala 28 da Faculdade de Letras (FL) da UFG, localizada no Câmpus Samambaia, conforme data específica para cada disciplina e nível.

Os interessados devem ficar atentos às datas de matrícula específicas para cada curso e a possibilidade de realização de teste de nível. As aulas começam no dia 8 de março. A quantia paga é válida para o semestre 2019/1. para a comunidade em geral, o valor é de R$ 470,00, para alunos da Faculdade de Letras – UFG, R$ 235,00 e para aqueles que possuem vínculo com a UFG, R$ 375,00. Há ainda um desconto para estudar uma segunda língua e para parentes de 1º grau.

No Centro de Línguas, os alunos terão a chance não apenas de estudar uma nova língua, mas de se qualificar para a vida acadêmica e profissional. Os cursos semestrais regulares têm duração de 60 horas. No segundo semestre de 2018 foram registradas 3.129 matrículas em 164 turmas, com uma média de 19 alunos por turma.