Evento reunirá 5 mil hoteleiros em Goiânia

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta terça-feira (05/02) o apoio ao Congresso Nacional de Hotéis (Conotel), que será realizado entre 8 a 10 de maio no Centro de Convenções de Goiânia. A decisão ocorreu durante reunião com o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e com os presidentes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manoel Cardoso Linhares, e da seção em Goiás, Vanessa Pires Morales.

O Conotel é um dos mais importantes eventos do setor de hotelaria no Brasil, sendo considerado o principal condutor para o desenvolvimento deste mercado. “Estamos dando todo o apoio para Associação Brasileira de Hotéis. Precisamos dar um salto de qualidade e estruturar melhor nossos produtos, que são as diversas rotas turísticas do nosso Estado”, destacou o governador Ronaldo Caiado.

Manoel Cardoso enalteceu a atitude do governador. Esse evento vai receber e capacitar profissionais do mundo inteiro. “Estou indo a Barcelona (Espanha) me reunir com 21 outras entidades internacionais da hotelaria para convidá-los. Secretários de turismo, gestores de todo o País também irão participar”, afirmou.

Simultaneamente ao Conotel também será realizado o Equipotel Regional, feira que reúne as principais empresas e compradores do setor com produtos voltados para a hotelaria e gastronomia. Segundo Cardoso, cerca de 73 estandes serão montados durante os três dias de evento. “Esse evento proporciona aos empreendedores locais conhecer o que há de novidade e melhor no mercado para os diversos segmentos, como hotéis e pousadas”, disse o presidente nacional da ABIH.

De acordo com Vanessa Morales, a ideia é levar conhecimento técnico para hoteleiros, guias e trabalhadores do setor de hotelaria. “Vamos fazer o concurso nacional de chefe de cozinha de hotel. São 52 segmentos de negócios que envolvem a cadeia do turismo e o governador Ronaldo Caiado, sabendo da importância do turismo, deu todo o apoio”, explicou Manoel Cardoso. São esperados 5 mil profissionais durante o evento.

Além disso, Vanessa elogiou o governador Ronaldo Caiado, que com seu entusiasmo contribuirá com a divulgação nos Estados da Conotel. “Vamos caprichar na receptividade, mostrando que a gente tem cultura de raiz, fazendo uma ação em aeroporto, trabalhando a comunicação visual para que a gente possa mostrar a identidade de Goiás”, sublinhou Morales.

Manoel Cardoso também destacou que já está em negociação com o Sebrae para que microempreendedores goianos tenham a oportunidade de participar da Equipotel oferecendo serviços e produtos. “Nosso país tem muitas rotas de turismo e esse gigante setor pode ser a saída para melhorar a economia do Brasil. O gestor que não olhar o turismo não conseguirá sair da crise, principalmente, em melhorar os índices de emprego no País”, completou.

O governador Ronaldo Caiado afirmou que o evento da ABIH é uma “vitrine para o Estado. Investir em turismo é apostar no desenvolvimento de Goiás. Não tenham dúvida de que vamos empreender de todos os esforços para a realização de eventos que impulsionem a economia e valorizem nossas potencialidades”, finalizou.