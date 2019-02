“Geladeiroteca” incentiva a leitura dos pacientes no Centro de Saúde da Família Luana Park

Uma ação simples, porém, inovadora está chamando a atenção dos usuários do Centro de Saúde do setor Luana Park. É a geladeira cheia de livros, chamada carinhosamente de “geladeiroteca”, instalada na sala de espera da unidade. A proposta é que os usuários possam pegar um livro para ler gratuitamente enquanto estão na unidade ou até levar pra casa e devolver depois.

A ideia foi da enfermeira Marilene Ramaldes, que organizou tudo. Ela conseguiu os livros com a doação de familiares, amigos e colegas de trabalho, a reforma e pintura da geladeira foi feita pelo sobrinho e a seleção dos livros está sendo feita pela própria enfermeira.” Optamos por colocar apenas livros literários para despertar o interesse dos pacientes. Nesses primeiros dias estamos explicando ao público qual o objetivo daquela geladeira no local e orientando em como usar os livros”- explica a enfermeira Marilene Ramaldes.

Além de incentivar a leitura a proposta ajuda na manutenção de hábitos saudáveis e até no bem-estar mental dos cidadãos. “Estava com dois exemplares do Augusto Cury e antes mesmo de colocá-los em exposição duas senhoras pediram para ler, então temos a certeza que a leitura pode mudar até o estado emocional de alguém”- completa a enfermeira.

A experiência teve início há uma semana e a geladeiroteca já conta com mais de 100 livros literários infantis e adultos. Todo conteúdo passa por uma seleção prévia antes de ser disponibilizado. O resultado não poderia ser melhor. Os pacientes adoraram a ideia e alguns já estão até se oferecendo para doar livros usados que têm em casa e não usam mais.

Quem se interessar em doar livros para geladeiroteca do Centro de Saúde da Família do Luana Park, pode entrar em contato com a enfermeira Marilene Ramaldes na própria unidade. Telefone: (62)3573-6611.