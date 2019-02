Guardas civis fazem curso de qualificação

Cerca de duzentos alunos-guardas começaram a receber nesta segunda-feira, 4, aulas práticas e teóricas no Centro de Formação e no estande de tiro da corporação. O objetivo do curso é treinar e capacitar todos os guardas civis do plantão noturno e diurno para os diversos tipos de situação operacional que possam haver no seu cotidiano.

De acordo com o gerente do Centro de Formação, GCM Danilo César, “os cursos trarão aos alunos-guardas mais qualificação e aprimoramento em seu trabalho’. Ainda segundo o gerente, neste mês serão realizados os cursos de Qualificação Anual, com carga horária 80h; o Curso de Inglês, com 150 horas; Segurança de Dignitário (Vip), com 100 horas; o curso de Formação do Corpo da Guarda, com 20 horas; e o de Espingarda Gauge.12, com 60 horas/aula.

As aulas teóricas acontecem no próprio prédio do Centro de Formação da instituição, e as aulas práticas são ministradas no estande de tiro da corporação. Vale ressaltar que amanhã, 5, a partir das 8h, haverá aula prática de Combate em Ambientes Confinados (CQB), ou seja, combate a curta distância.