A pedido de Caiado, BRF se compromete a apresentar plano de investimentos em de Mineiros e Rio Verde

A pedido do governador Ronaldo Caiado, que esteve na tarde desta quarta-feira, dia 07, em São Paulo, a BRF (Brasil Foods) se comprometeu a apresentar um plano para a retomada de investimentos em suas unidades em Rio Verde e Mineiros. O CEO da empresa, que também é ex-ministro e ex-presidente do BNDES Pedro Parente, se sensibilizou com a demanda apresentada pelo governador e designou imediatamente um grupo de trabalho para montar o plano. O resultado será a retomada da produção nos mesmos patamares de antes da diminuição da produção e, consequentemente, a geração de novas oportunidades de emprego no Sudoeste goiano.

O governador foi a São Paulo acompanhado do prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, do deputado federal José Mário Schreiner, e do deputado estadual Chico do KGL. Ao final da reunião, demonstrou entusiasmo com a possibilidade de a empresa retomar a produção na mesma escala de antes da suspensão das exportações nas plantas industriais dos municípios.

“Viemos aqui hoje na empresa para trazer o sentimento das cidades de Mineiros e Rio Verde que, neste momento, estão com várias granjas desativadas. Pedimos que a BRF volte a sua atenção para estes que são indiscutivelmente dois de seus polos mais competitivos e rentáveis. O resultado positivo foi que o presidente da empresa, Pedro Parente, se sensibilizou com nossos argumentos. A meta que temos é que voltem a produção ao patamar de anos anteriores”, comemorou o governador.

A empresa – que reúne as marcas Sadia e Perdigão – possui cerca de 10 mil trabalhadores em Rio Verde, Jataí e Buriti Alegre e produz uma média de 692 mil toneladas de alimento por ano. Em Mineiros, a empresa conta com mais de mil funcionários. Segundo o governador, a grande preocupação no momento é com o impacto direto da desativação das granjas nos municípios, que atinge a economia local e de modo especial os produtores integrados, que fornecem aves e suínos para a unidade.

A cadeia envolvida na produção da indústria é grande e engloba milhares de famílias nos dois municípios. “A BRF tem potencial para fazer investimentos maiores em Rio Verde e Mineiros. Queremos que ela volte a ocupar o mesmo espaço que já teve, pois os produtores rurais que atendiam a empresa perderam muitos investimentos, o que causou uma grande dificuldade para muitos moradores da região Sudoeste”, detalhou Ronaldo Caiado.

Ao falar sobre a visita, ele ressaltou a defesa que sempre fez do setor agropecuário por acreditar na sua grande relevância para a economia do país. “Todos sabem da minha história em defesa do setor agropecuário brasileiro, que é uma referência no mundo. Hoje, é o setor que mais evolui, que produz com uso de técnicas modernas e respeito ao meio ambiente. É grande nossa perspectiva atualmente de, com o uso da tecnologia, ampliarmos as nossas exportações”, afirmou.

Para o governador, dar condições para o funcionamento de empresas como a BRF é fundamental para atingir suas metas de governo, especialmente as que têm como foco o interior do Estado. “Nosso trabalho é no sentido de garantir a renda do setor produtivo e manter as famílias no interior com qualidade de vida. É para isso que nos empenhamos: para garantirmos qualidade de educação no interior, oferecer cursos técnicos profissionalizantes e ampliar cada vez mais a oportunidade da comercialização direta, via cooperativas ou associações”, afirmou, emendando que o governo oferece sua estrutura – como Agrodefesa, Emater e Secretaria da Agricultura – para que Goiás seja referência no setor em todo o País.