Concurso de Cartas dos Correios já recebe inscrições

Todos os anos, alunos de diversas escolas da rede pública estadual se destacam no Concurso Internacional de Cartas promovido pelos Correios. Para quem gosta de colocar as ideias no papel e dar asas à imaginação, uma nova oportunidade surge com a abertura das inscrições para a 48ª edição do concurso.

Este ano, o tema proposto aos estudantes é “Escreva uma carta sobre o seu herói”. Podem participar alunos das redes pública e privada com até 15 anos e cada escola pode inscrever, no máximo, duas redações.

Os textos devem ser elaborados em formato de carta, que deve ser redigida à mão usando caneta esferográfica nas cores preta ou azul e conter, no máximo, 900 palavras. As inscrições permanecem abertas até o dia 15 de março. O regulamento, a ficha de inscrição e o formulário de redação podem ser acessados no site dos Correios (www.correios.com.br) ou no https://bit.ly/2TqZZWu.

O concurso é realizado em três fases: Escolar, Estadual e Nacional. Uma quarta etapa seleciona estudantes do mundo inteiro para a grande final, em Berna, na Suíça, onde fica a União Postal Universal (UPU), coordenadora geral da competição.

Premiação

Na fase Estadual serão premiados os três primeiros colocados e suas respectivas escolas. Os classificados em primeiro lugar ganharão R$ 2 mil e a escola, R$ 2,5 mil. Já na etapa Nacional, o prêmio é de R$ 5 mil para o aluno e R$ 10 mil para a escola. Além de troféu, o estudante ainda ganha o direito de participar da etapa internacional.

A rede pública estadual tradicionalmente é destaque no Concurso Internacional de Cartas. No ano passado, Tayná Macêdo Ramalho, aluna do Centro de Ensino em Período Integral Joaquim Edson de Camargo, no Jardim Novo Mundo, conquistou o segundo lugar na fase Estadual. Em 2017, na fase Estadual, dois alunos do C. E. Jalles Machado, de Goianésia, foram selecionados em segundo e terceiro lugares respectivamente: Maria Vitória Gomes da Silva e Gilberto Gonçalves Gomes Filho.