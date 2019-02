Érika Ribeiro enaltece música brasileira e empoderamento feminino em show no Lowbrow

A cantora, multi-instrumentista e compositora goiana Érika Ribeiro apresentará seu show “AFROdisíaca” nesta sexta-feira (08), no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O público poderá conferir um repertório de música brasileira, afro-samba, samba rock e maracatu, que traz à tona a ancestralidade e negritude da artista e exalta a música e a sonoridade geradas a partir do empoderamento das mulheres na música atual.

Acompanhada por Fernando Cipó, na guitarra, César Henrique, no contrabaixo, e Alexandre Akires, na bateria, Érika Ribeiro apresentará releituras de canções de grandes nomes da MPB, como Lenine, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Ben Jor e Baden Powell, de referências femininas como Luedji Luna, Ellen Oléria, Xênia França, JosyAra, Tássia Reis, além de composições autorais.

Natural de Iporá (GO), Érika Ribeiro iniciou sua carreira musical no ano de 2012, em Barra do Garças (MT), com o Trio Flor de Lis, onde atuou como vocalista e instrumentista. Paralelamente, foi desenvolvendo seu lado compositora e arranjadora e, em 2014, decidiu seguir carreira solo. No mesmo ano, lançou seu primeiro EP, intitulado “Explícita”, com músicas autorais e uma interpretação do compositor Uirá Paiva, que também foi produtor do disco.

Já se apresentou em cidades como Goiânia, Formosa, Pirenópolis, Cuiabá, Aragarças, Brasília, Rondonópolis e Rio de Janeiro, entre outras. Atualmente, também atua como percussionista do Trio Coco Cerrado, grupo de mulheres que leva o forró, xote e baião para a cena cultural do Mato Grosso, e do Zabumba de Chita, coletivo musical de mulheres que faz uma mistura de forró, xote, baião e samba de coco, na cidade de Pirenópolis.

Além do show, o Lowbrow Lab Arte & Boteco também apresenta a exposição “Feminino Entretramas”, da artista visual Cida Carneiro, que conta com cerca de 30 obras de arte contemporânea que simbolizam o universo feminino. A casa também está promovendo um bazar de obras de arte, com descontos de até 40% em cerca de 70 obras de diferentes tamanhos, estilos e autorias.

Serviço

“Sexta Tem Concerto” com show de Érika Ribeiro e banda

Data: 08/02 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h30

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 98216-4079 / 3991-6175

Entrada: R$ 10 (até 22h)