Prefeitura de Goiânia oferece mais de mil vagas para iniciação esportiva

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) disponibiliza para 2019 cerca de mil vagas para a iniciação esportiva. Modalidades como natação, futebol, futsal, atletismo, musculação, ginástica funcional, basquete e voleibol são ofertadas à comunidade goianiense nos turnos matutino, vespertino e noturno e terão início ainda no mês de fevereiro.

Interessados com idade acima de seis anos podem procurar os seguintes polos: Clube do Povo, no setor Alto do Vale; Centro Esportivo do Setor Pedro Ludovico; Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras; Academia do Servidor, no Paço Municipal; Parque Residencial Aquários; Parque Odilon Soares; E.M. Professor Hilarindo, no Parque Buriti; E.M.Dom Tomás Balduíno, no Jardim do Cerrado I; E.M Professor Lourenço Ferreira Campos, no Jardim Guanabara II; e Escola Municipal de Tempo Integral no Jardim Novo Mundo.

Interessados podem procurar qualquer um dos polos para inscrição na modalidade de sua preferência. De acordo com o gerente de Iniciação Esportiva, Esporte Educacional e Rendimento da SME, Aguinaldo Lourenço Filho, a Prefeitura disponibilizará kits de material para os polos. “São kits com materiais específicos para cada modalidade, para uso dos professores e alunos”, ressaltou.

Érika Dias de Sousa é a professora de natação do Clube do Povo. Segundo ela, as aulas oportunizam a vivência do esporte para muitos que não conhecem e não têm a oportunidade de fazer alguma modalidade. “Muitos alunos não têm como pagar uma academia ou escolinha de natação e as atividades oferecidas são muito importantes na comunidade. Promovemos aprendizado, interação e incentivamos a prática esportiva”, ressalta.