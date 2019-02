Governo de Goiás e Sociedade Brasileira de Cardiologia firmam parceria para implantação de programa que previne a obesidade infanto-juvenil

A implantação de um programa que pretende orientar sobre um estilo de vida saudável e promover a saúde cardiovascular de crianças e adolescentes, foi tema do encontro entre o governador Ronaldo Caiado e o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Dr. Marcelo Queiroga e da Sociedade Goiana de Cardiologia, Dr. Gilson Cassem Ramos, na tarde desta quinta feira, 07. “A obesidade infanto-juvenil é um problema de saúde pública e essas crianças precisam de cuidados e orientações. Vamos implantar o projeto da SBC em Goiás para garantirmos que esses jovens não tenham outras doenças no futuro, como hipertensão e diabetes”, enfatizou o governador.

O objetivo é replicar o projeto SBC Vai À Escola, que já foi implantado no estado de São Paulo. Segundo Queiroga, a SBC faz o compromisso de trabalhar junto com o governo de Goiás por uma saúde melhor para o estado e para o Brasil. “A finalidade é levar informações a cerca do controle dos fatores de risco das doenças cardiovasculares até os alunos do Ensino Fundamental e Médio. O escopo principal é a prevenção da obesidade infanto-juvenil”, explicou.

Queiroga afirmou que existe uma forte colaboração da instituição com o poder público para melhorar o perfil de assistência às doenças cardiovasculares do Brasil. Essa ação é promovida por intermédio de programas de educação médica continuada. “O intuito é conscientizar as crianças desde cedo, promovendo uma educação a cerca da prevenção e da adoção de hábitos de vida saudáveis como os cuidados com a dieta.”

O presidente da SBC explicou que a entidade, em parceria com a Sociedade de Cardiologia do Estado de Goiás, promoverá palestras com especialistas e com estudantes de medicinas para orientas os jovens estudantes das escolas do Estado. “Queremos também envolver os acadêmicos de medicina para eles terem contato com a atenção primária, com a assistência do Sistema Único de Saúde e também suscitar neles o espírito público.”

O médico elogiou a postura resolutiva do governador que prontamente deu encaminhamento para que em breve o programa seja lançado oficialmente em Goiás. Queiroga lembrou a atuação de Caiado no Congresso em prol das políticas públicas de saúde. “Nós conversamos sobre a agenda da saúde do Brasil, pauta que sempre contou com uma forte atuação de Caiado no Congresso. Como parlamentar ele foi muito bem avaliado pela classe médica, não só de Goiás, mas do país inteiro”, reforçou.

SBC VAI À ESCOLA

O projeto prevê orientações contínuas de como criar um estilo de vida saudável, com o objetivo de prevenir e promover a saúde cardiovascular de estudantes entre 06 e 18 anos. São atividades que proporcionam a educação e a formação de professores e alunos, que, no futuro, podem se tornar agentes multiplicadores, fundamentais para a redução dos fatores de risco que propiciam as doenças do coração.