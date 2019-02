Cidades do interior ganham voz em novo programa da Rádio Brasil Central e RBC FM

Mais de 60 emissoras de rádio de cidades do interior estão agora integradas com a Rádio Brasil Central AM, em cadeia com a RBC FM, no Programa Fala Goiás em Rede, transmitido de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 9 horas.

O programa estreou na manhã desta segunda-feira, dia 11, e também foi transmitido ao vivo pelo Facebook. Ele é apresentado pelo radialista Josiel Meneses e conta com a participação do humorista Delesmano Alves, que faz imitações de vários personagens.

Nesta primeira edição do Fala Goiás em Rede, participaram, com informações de suas cidades, repórteres das rádios Mais FM de Itapuranga, Caraíba FM de Rubiataba, Serra Negra de Bom Jardim de Goiás, Boas Novas FM de Morrinhos e Silvestre FM de Itaberaí; além do representante do Jornal Hidrolândia Hoje, de Hidrolândia.

Integração

Agora, a cada dia, cinco repórteres de emissoras de rádio do interior vão se revezar, participando do programa e trazendo notícias de suas cidades. “A intenção é promover a integração das notícias do interior com a capital, dando voz à população de todo o Estado”, afirma Josiel Menezes.

Segundo o radialista, por meio da participação de repórteres de rádios do interior o programa pretende divulgar as coisas boas que acontecem nas cidades goianas, que muitas vezes acabam repercutindo só localmente ou regionalmente.

Nessa meia hora os ouvintes vão ter entretenimento, informação, prestação de serviço, curiosidades e dicas de economia, turismo, saúde e emprego. O Programa Fala Goiásprossegue depois até as 11 horas, com sua programação normal.