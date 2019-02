Em Trindade, Caiado anuncia repasse de R$ 2 milhões e inaugura reforma na Vila São Cottolengo

O governador Ronaldo Caiado inaugurou nesta segunda-feira (11/2) a reforma do Núcleo de Integração e Convivência da Vila São Cottolengo, em Trindade. A obra, que custou R$ 200 mil, foi construída por meio de emenda parlamentar destinada quando Caiado era senador. O governador confirmou também que o Estado repassou à instituição, na última sexta-feira (8/2), R$ 2 milhões, referentes à parcela de janeiro. E anunciou auditoria da Secretaria Estadual de Saúde para investigar o que aconteceu com pelo menos R$ 5 milhões em verbas do orçamento federal, que deveriam ter ido para os cofres da instituição em 2018.

As declarações foram dadas aos jornalistas na chegada à Vila, onde o governador participou da comemoração dos 68 anos da Vila, em Trindade. O Núcleo de Integração e Convivência significa qualidade de vida aos 53 pacientes que vivem nas cinco casas do local. “É verba que Ronaldo Caiado conseguiu como senador”, destacou o arcebispo Dom Washington Cruz.

Acompanhado pela primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, Gracinha Caiado, o governador Ronaldo Caiado se emocionou com as apresentações de dança do Expressão Corporal Raio de Luz e da Banda Inclusiva Luar, grupos compostos por pacientes da Vila. Ao final da cerimônia, o governador e a primeira-dama visitaram a unidade reformada.

A Vila São Cottolengo sofreu com a ausência dos repasses das verbas federais que chegaram aos cofres do Estado durante o governo anterior. “Essa auditoria precisa identificar o que ocorreu. Porque o dinheiro não chegou? Onde foi parar? São respostas que a população goiana quer saber”, disse o governador.

Ao comentar o repasse de R$ 2 milhões à Vila São Cottolengo, na última sexta-feira, o governador Ronaldo Caiado disse que “tão logo que tenhamos o novo repasse, enviaremos imediatamente à instituição”. Agora será uma gestão com total transparência”, garantiu. E explicou: “tem uma parcela que é do Estado e uma do governo federal. Manteremos o pagamento das parcelas estaduais com responsabilidade. É nosso compromisso”.

A relação respeitosa do governador com a entidade vem de longa data. Em sua trajetória como parlamentar, Caiado direcionou R$ 1,2 milhão em emendas à instituição. “Sempre priorizei a São Cottolengo, a São Vicente de Paula, a APAE, a Pestalozzi, o Lar dos Amigos, porque são vocês que trabalham de forma anônima e que dão dignidade a milhares de goianos”. Caiado lembrou também que foi o relator, no Senado, do projeto que cria a Política Nacional de Doenças Raras no Sistema Único de Saúde. “Nós destacamos uma verba especial para podermos dar a elas também condição diferenciada no repasse da saúde”, comentou o governador. A proposta foi aprovada em plenário, em julho de 2018.

Posse

Ministrada pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washigton Cruz, uma bênção abriu a cerimônia, que marcou ainda a posse da nova diretoria da Vila São Cottolengo.

Foram empossados, para o triênio 2019/2021, padre Marco Aurélio Martins como diretor presidente; o irmão Michael Dourado Goulart, como diretor financeiro; e as irmãs Luzia Barbosa e Maria Aparecida de Queiroz, como 1 e 2 secretarias, respectivamente.

Participaram da cerimônia o vice-governador Licoln Tejota; a ministra Laurita Vaz, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ); o prucurador geral de Justiça, Benedito Torres; o prefeito de Trindade, Jânio Darrot; deputados estaduais e federais; além de secretários de Estado e autoridades da igreja católica.

Sobre a Vila São Cottolengo

Administrada pelos Padres Redentoristas e pelas Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, a Instituição tem a missão de promover vida com qualidade para a pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade.

A Vila possui 12 unidades de internação permanente, que abrigam 331 pacientes com deficiências múltiplas. São realizados, em média, 2,4 mil atendimentos ambulatoriais e educacionais diários, um trabalho promovido em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com o apoio de doações.

A Vila mantém ainda um Centro Médico que oferece atendimento para cerca de 800 pessoas por dia, em diversas especialidades, realizando consultas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias de pequeno e médio porte, serviço odontológico via convênios, SUS e particular.

A instituição conta também com um Centro Especializado em Reabilitação Física Auditiva e Intelectual (CER III), com uma equipe de saúde multiprofissional.