Humorista Zé Lezin chega a Goiânia para única apresentação

Sucesso no cenário humorístico nacional, o ator paraibano Nairon Barreto, mais conhecido como Zé Lezin, se apresenta no dia 17 de fevereiro, às 20h, no Teatro Goiânia. O espetáculo “As Melhores de Zé Lezin” traz as mais divertidas piadas, histórias e experiências de vida, em temas como relacionamento e política.

O personagem Zé Lezin nasceu há mais de 30 anos, na Paraíba, e ganhou visibilidade nacional ao participar da “Escolhinha do Professor Raimundo”, ao lado de Chico Anysio durante seis anos, além de ter feito brilhantes participações no “Show do Tom”, na Rede Record.

Zé Lezin tem incorporado em seu personagem todos os trejeitos, sotaques e a malícia do matuto paraibano, brincando sempre com o universo interiorano e trazendo as piadas críticas do cotidiano brasileiro e da atualidade para suas apresentações.

“Para mim foi uma experiência fantástica atuar na Escolinha, sobretudo porque aprendi muito e tive de ampliar a minha intuição para o improviso. O Chico (Anysio) é um mestre de todos nós os que fazemos humor”, explica Nairon Barreto o pai e intérprete do Zé Lezin. Ele sabe de sua responsabilidade de melhorar a cada dia e de criar novas piadas, mas isso não o incomoda. “Eu vivo meu ofício o dia inteiro e todo dia”, dispara.

Divertindo e provocando plateias, Zé Lezin já conquistou o Brasil inteiro e faz sucesso de norte ao sul do país.

Serviço

As Melhores de Zé Lezin”

Local: Teatro Goiânia

Dia 17 de Fevereiro, domingo, às 20h