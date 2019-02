Prefeito Iris Rezende nomeia novos auxiliares

Em solenidade no sexto andar do Paço municipal, o prefeito Iris Rezende empossou seis novos auxiliares da administração municipal. As mudanças ocorreram na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que tem como novo titular Mizair Lemes Júnior; Secretaria Municipal de Administração (Semad), que passa a ser comandada por Agenor Mariano; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), cujo novo secretário é Celso Camilo. Além dessas, Jairo da Cunha Bastos passa a comandar a Casa Civil, Paulo Henrique o GoiâniaPrev e Reginaldo Melo é o novo secretário extraordinário para assuntos legislativos.

‘Não tenho dúvidas de que faremos um grande trabalho nesses próximos dois anos em favor da nossa cidade. Tenho plena confiança nos auxiliares nomeados’, destacou o prefeito.

Confira o perfil dos novos auxiliares:

Mizair Lemes Júnior (Semas)

Graduado em Direito, foi diretor do Jardim Botânico de Goiânia, vereador pela Capital e presidente do Diretório Metropolitano do MDB. Foi Diretor de Planejamento da Comurg.

Celso Camilo (Sedetec)

Mestre em Engenharia Elétrica e de Computação e doutor em Inteligência artificial pela Universidade Federal de Uberlândia. É professor da UFG. Ocupava a chefia de gabinete da Sedetec.

Agenor Mariano (Semad)

Formado em Administração, foi secretário municipal de Administração e Recursos Humanos entre 2005 e 2008. Foi eleito vereador por Goiânia em 2008 e de 2013 a 2016 foi vice-prefeito da Capital. Esteve à frente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Jairo Bastos (Casa Civil)

Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Jairo trabalha na Superintendência da Casa Civil há 30 anos. Já respondeu pelas secretarias de Governo, Infraestrutura e Administração.

Reginaldo Melo (Secretaria Extraordinária)

Graduado em Biomedicina e Gestão Pública, Reginaldo Melo é policial civil aposentado. Foi Secretário do Trabalho da Prefeitura de Goiânia, Vereador por Goiânia e diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.

Paulo Henrique (GoiâniaPrev)

É formado em Gestão de Políticas Públicas. Foi conselheiro tutelar da Região Norte por três mandatos consecutivos. Em 2016, licenciou-se do cargo para assumir a presidência do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas). (Secom Prefeitura de Goiânia)