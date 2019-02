Prefeitura de Goiânia oferece curso sobre produção de hortas comunitárias

A horta implantada pela Prefeitura de Goiânia no Paço Municipal será a sala de aula dos cidadãos que desejam produzir hortaliças em espaços comunitários. O curso oferecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), será realizado entre os dias 18 e 20 deste mês e está com inscrições abertas.

As matrículas devem ser feitas na Diretoria de Abastecimento e Agricultura Familiar. Para isso, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (62) 3524-5736 e apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. As inscrições seguem até a próxima quarta-feira, 13.

De acordo com Manoel Batista Vaz, gerente de Assistência Técnica e Extensão Rural da Sedetec, o curso tem como objetivo formar multiplicadores de hortas comunitárias. ‘A formação oferecida pela Prefeitura de Goiânia permite que os cidadãos se tornem orientadores sobre a implantação e manutenção de hortas. Além disso, os alunos recebem informações técnicas e orientações a respeito da produção diversificada de alimentos em espaços urbanos’, explica.

O curso, que está em sua quarta edição, será realizado das 08 às 17 horas e os participantes receberão material didático e alimentação. Ao final do processo de formação, os alunos receberão um certificado de conclusão, que será disponibilizado no site do Senar. A idealização do projeto, que incentiva a cooperação social e contribui em vários setores, como o da alimentação, da saúde e do urbanismo, partiu da primeira dama da Capital, Dona Íris.