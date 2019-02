Alunos da Apae fazem paisagismo de jardins do Palácio das Esmeraldas

A presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, recebe nesta sexta-feira, 15, oito alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Goiás (Apae-GO) para um dia de trabalho e diversão.

Os jovens foram convidados pela primeira-dama para ajudá-la a replantar dois canteiros que ficam em frente ao Palácio das Esmeraldas (residência oficial do governador do Estado), na Praça Cívica.

“Eu fiquei encantada com o cuidado e dedicação daquela turma. Na hora que vi a horta, os jardins da unidade, perguntei a eles se topavam me ajudar. Buscamos parceiros para as plantas e flores e agora vamos botar a mão na massa”, explica Gracinha.

A atividade será supervisionada pelo instrutor de jardinagem do Complexo III da Apae, localizado na Chácara do Governador, em Goiânia; terá o apoio da paisagista Izabella Prado e materiais doados pela Matsuflora Garden Center.

Serão replantados nos dois canteiros dois tipos de flores, cambará amarela e periquito roxo, e uma herbácea com aspecto de grama, a liríope variegata.

O convite aos alunos foi feito durante visita da primeira-dama e do secretário de Desenvolvimento Social, Marcos Cabral, a três unidades da Apae na última semana. Na ocasião, Gracinha Caiado reafirmou o compromisso do governador Ronaldo Caiado com as entidades filantrópicas.

“Sempre fomos parceiros da Apae no Brasil todo e fiz questão de estar aqui no início do governo para dizer que acreditamos na inclusão e, como primeira-dama, me comprometo a ajudar quem realmente precisa de ajuda. A inclusão social tem que se tornar um compromisso de todos nós”, afirmou.