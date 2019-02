“Temos tecnologia para reproduzir o modelo de transporte de Santiago”, diz vereador Lucas Kitão

O vereador Lucas Kitão (PSL) visitou a TranSantiago, empresa responsável pelo transporte coletivo de Santiago, no Chile. Durante reunião com o diretor Fernando Saka, do Departamento de Transporte Metropolitano (DTMS), Kitão constatou que diversas tecnologias utilizadas no exterior podem ser implantadas em Goiânia, com objetivo de agilizar e melhorar a qualidade do transporte coletivo.

“Eles buscam por tecnologia aliada à boa prestação de serviço com parceiros privados. Todo investimento no transporte é feito pelos próprios usuários e pelo governo, por meio do Ministério dos Transporte. A maior parte da frota de Santiago é produzida no Brasil. A gente tem tecnologia para fazer isso em Goiânia”, afirma o vereador.

Lucas Kitão ressalta que o sistema unificado de Santiago permite que o cidadão utilize metrô, trem e ônibus com um único cartão. Além disso, a companhia também reduz o preço das passagens em horários alternativos, o que dá ao usuário a opção de pagar mais barato sem diminuir a qualidade do serviço.

“São quase 150 quilômetros de metrô e milhares de linhas de ônibus. Do total de ônibus, 200 são elétricos. O sistema também é modificado conforme a necessidade e escalonado por hora. Nos horários de pico a tarifa é mais cara e nos horários alternativos, mais barata. Dessa forma, o sistema nunca estará congestionado, porque divide os usuários ao longo do dia, e o cidadão tem a possibilidade de se organizar para utilizar o transporte em horários alternativos”, destaca.