Cursinho Federal de Goiás oferece 300 vagas em 2019

O Cursinho Federal de Goiás (CFG) publicou o edital de inscrições para o preenchimento de 300 vagas para o ano letivo de 2019, o dobro do que foi oferecido no ano passado. Os interessados devem fazer a inscrição no Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ UFG) nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. A inscrição é gratuita.

No ato da inscrição o candidato deverá fazer uma redação e responder a um questionário socioeconômico. A redação não tem caráter eliminatório e servirá para uma breve análise do domínio da língua portuguesa. Podem se candidatar a uma vaga estudantes do último ano do ensino médio; estudantes que já tenham concluído o ensino médio; e concorrentes que não tenham nenhum curso superior completo. Não há restrições de idade. A seleção será feita logo após o prazo da inscrição, de acordo com cronograma.

O processo é realizado em três etapas: inscrição, seleção e matrícula. As inscrições são gratuitas e só podem ser feitas presencialmente, pelo próprio candidato. A presença dos pais dos menores de 18 anos é facultativa neste momento. A participação do responsável só se torna obrigatória para fazer a matrícula, caso o candidato seja selecionado. Os documentos necessários para a inscrição é o Registro geral (RG) e comprovante de endereço, além de caneta preta ou azul.

A convocação dos alunos selecionados será feita por meio do site da UFG, no dia 26 de fevereiro. O Cursinho Federal de Goiás não comunica a convocação de alunos por telefone. É obrigatória a inscrição dos futuros participantes do CFG no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 (Enem).

Matrícula

O candidato selecionado poderá efetuar a matrícula ao levar toda a documentação exigida pela coordenação nos dias 7 e 8 de março de 2019. Apenas o pretendente poderá efetuar a matrícula, pois o mesmo assinará o termo de comprometimento (menores de idade deverão ser acompanhado pelos pais ou responsável). O concorrente que não comparecer nas datas previstas para se matricular ou estiver com a documentação incompleta perderá automaticamente a vaga.

Haverá uma taxa única no valor de R$ 250,00 e uma contribuição de duas resmas de papel A4 de 500 folhas para efetuar a matrícula. O estudante deverá ter frequência mínima de 85%. Não haverá abono de faltas. Os futuros alunos serão submetidos a provas e simulados de todas as matérias no decorrer do ano letivo. A média para a permanência no projeto é 6,0 (seis) nas provas. O aluno que obtiver nota inferior à média em dois simulados será desligado do projeto.

Terá direito à renovação da matrícula no segundo semestre o estudante tenha cumprido com todas as atividades propostas pelo projeto em vigência. O aluno estará isento da taxa de R$ 250,00 para a renovação da matrícula. A única contribuição solicitada será a de uma resma de papel A4.

Sobre o Cursinho Federal de Goiás

O Cursinho Federal de Goiás (UFG) é um projeto de extensão do Instituto de Química e da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG) criado em 2016. O projeto coloca em prática o ensino enquanto formação crítica e que atende preferencialmente à comunidade de escolas públicas. O objetivo é oferecer, preferencialmente aos alunos de baixa renda e de escola pública, uma educação crítica e de qualidade que some aos seus conhecimentos, saberes para exercício pleno da cidadania e da alteridade, auxiliando o aluno a conseguir aprovação nas instituições de ensino superior (IES). A equipe executora do projeto é formada por professores da Universidade e alunos de graduação, mestrado e doutorado.

Serviço

Cursinho Federal de Goiás – Inscrições 2019

Período de inscrição: 20, 21 e 22 de fevereiro de 2019

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h

Local: Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia (CA EVZ – UFG)

Endereço: Avenida Esperança, s/n, Câmpus Samambaia – Goiânia-GO CEP: 74.690-900