Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto no Teatro Sesi

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, juntamente com o seu Coro Sinfônico, realiza o concerto de abertura oficial da Temporada 2019 no dia 26 de fevereiro, às 20 horas, no Teatro Sesi. A entrada será mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis ou 1 livro literário.

No repertório, obras importantes do clássico universal, tendo como destaque dois compositores do século XX: o russo Igor Stravinsky (O Pássaro de Fogo) e o brasileiro Heitor Villa-Lobos (Concerto para Violão e Choros n. 10). Na Abertura, “A Páscoa Russa”, do compositor russo Rimsky-Korsakov.

Solista

O concerto terá como solista e regente um dos maiores violonistas da atualidade, o brasileiro Fábio Zanon, professor da Royal Academy of Music em Londres. Suas atividades como violonista, escritor, regente, professor e comunicador tem contribuído para uma mudança da percepção do violão na música de concerto. Estudou música com seu pai, teve entre seus mestres Antonio Guedes, Henrique Pinto, Edelton Gloeden e Michael Lewin, e teve forte influencia direta de Julian Bream, durante seus anos de estudante em Londres.

Venceu dois dos maiores concursos internacionais de violão em 1996, o “Tárrega”, na Espanha, e o GFA, nos EUA. Foi agraciado com o Prêmio Moinho Santista em 97, Prêmio Carlos Gomes em 2005, Prêmio Bravo! em 2010 e indicado para o Grammy Latino em 2011. É Fellow e Visiting Professor da Royal Academy of Music em Londres desde 2008. Já tocou nos maiores teatros e festivais e à frente de importantes orquestras em mais de 40 países.0

Serviço:

Assunto: Concerto de Abertura Oficial da Temporada 2019 da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Data: 26 de fevereiro de 2019

Horário: 20 horas

Local: Teatro Sesi

Endereço: Av. João Leite, 1013 – Santa Genoveva, Goiânia – GO, Cep. 74. 670-040. (Ao lado do Clube Ferreira Pacheco).

Entrada: 2 kg de alimento não perecível ou um livro literário