Ronaldo Caiado se torna ‘guia turístico’ de estudantes e professores do nordeste goiano

O governador Ronaldo Caiado, surpreendeu professores e estudantes do ensino médio que visitavam a Praça Cívica na manhã do último sábado, 16,. Caiado se preparava para fazer atividades físicas logo cedo e, ao tomar conhecimento do grupo reunido na Praça, que veio de seis cidades do nordeste goiano, chamou-os para conversar. Todos foram convidados para conhecer o Palácio das Esmeraldas tendo como guia o próprio governador.

Caiado disse que foi uma conversa inspiradora com os estudantes e professores da rede pública. “São jovens cheios de sonhos. Disse a eles que não vamos desampará-los. Estamos trabalhando para que todos tenham as mesmas oportunidades, nos quatro cantos de Goiás”, disse. Em suas redes sociais, o governador agradeceu pela dedicação dos mestres, liderados pela professora Luz Marina: “O que vocês estão fazendo por esses jovens é inestimável”.

Os estudantes que o governador Ronaldo Caiado encontrou participam da 5° e última etapa da Olimpíada de Humanidades e Artes (IPE Artes) da Secretaria de Educação. Essa Olimpíada é um projeto que conta com as escolas de toda A.P.A Pouso Alto, formada pelas cidades de Cavalcante, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, São João da Aliança, Nova Roma e Alto Paraíso de Goiás. Ao longo do ano, os alunos de cada município desenvolvem projetos dentro de um tema que é sugerido, e depois acontece um encontro onde é apresentado o resultado do processo desenvolvido.

Em dezembro de 2018, o encontro aconteceu no Educandário Humberto de Campos (EHC), em Alto Paraíso, e os alunos apresentaram a parte teórica do seu trabalho, mas também aconteceram exposições e apresentações artísticas que os alunos mesmos planejam.

O nome da atividade dessa quinta etapa é “Reconhecendo nossas goianidades: percursos poéticos”, que foi um turismo educacional para aprender um pouco mais da história de Goiás. Os estudantes e professores passaram pela Cidade de Goiás e por Goiânia, percorrendo e estudando os pontos históricos desses lugares.

Saiba mais sobre o projeto: https://www.olimpiadadehumanidades.org