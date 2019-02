Exposição inédita “Tesouros do Japão” chega a Goiânia

Uma fascinante viagem pela Terra do Sol Nascente. Assim pode ser definida a inédita exposição interativa “Tesouros do Japão” que estará em cartaz no Flamboyant Shopping entre 20 de fevereiro e 20 de março. O acervo reúne diversos objetos vindos diretamente do Japão, além de réplicas que se encontram nos principais Museus e convidam o visitante a uma fascinante viagem para o outro lado do mundo diretamente dos corredores do shopping. Dois espaços foram reservados para apresentar as principais atrações culturais do Japão.

Desenvolvida pela Aloha Eventos, a atração conta com a curadoria especial de Ana Brites, que criou há 30 anos, o conceito Edutainment, educação através do entretenimento. Também por isso, a Exposição além de interativa é didática, proporcionando ao visitante conhecimento e sensações sobre a Cultura Japonesa. “O visitante vai descobrindo os ambientes e, neles conhece mais sobre os valores do povo japonês, símbolos de disciplina e persistência considerados exemplo para o mundo”, diz a curadora.

Durante os 30 dias de exposição haverá uma programação paralela com apresentações de Kenjutsu (arte da espada samurai), Bon Odori (danças japonesas), Taikô (tambor japonês), além de oficinas de Ikebana (arte floral) e Origami (arte de dobraduras de papel).

“É realmente uma viagem pela história da amizade Brasil-Japão. Tivemos o cuidado de selecionar os ícones mais representativos da cultura japonesa e apresentá-los de forma atrativa para o público de todas as idades”, conta Ana Brites, Curadora da Exposição. Uma delas é uma maquete do templo de ouro, Kinkakujin e o Castelo de Osaka, da época do Samurai famoso Hideyoshi.

Saiba mais

Já no piso 1, na Praça 1, o público será recebido pela famosa boneca japonesa Kokeshi que mede 1.80 metros de altura, sinalizando reverências. Uma bela ponte japonesa cria um cenário típico, onde é possível vestir quimonos e tirar fotos, guardando uma especial lembrança da viagem ao Japão. O cenário de contemplação traz a réplica de um jardim japonês, que sugere um prazeroso caminhar entre as delicadas cerejeiras.

Os japoneses comemoram sua floração que anuncia o início da primavera (haru) e o fim do inverno (Fuyu), geralmente em março e abril, quando contemplam o belo espetáculo que a natureza oferece. Este costume é chamado de Hanami. Mais a frente, o visitante vai encontrar a réplica inspirada no Santuário Pagoda Chureito que fica próximo do Monte Fuji. A réplica tem 6 metros de altura.

A Okya (casa de chá com tatames) também estará presente no evento com informações sobre a Cerimônia do Chá e o Matcha, o chá verde que faz muito sucesso entre os brasileiros. Armaduras de samurais e uma imponente escultura do Samurai Arqueiro montado em um cavalo negro surpreende o público. Ampliando a riqueza de detalhes, vitrines com os principais armamentos samurais, entre eles a famosa espada do samurai, a Katana.

Biombos informativos apresentam os 12 samurais mais reverenciados da história, destacando curiosidades e ajudando o público a entender mais sobre o Código de Honra, ou Bushidô.

Em homenagem aos 111 anos da Imigração Japonesa no Brasil, o público poderá apreciar uma réplica do navio Kasato Maru, que trouxe a bordo durante 50 dias de viagem, 781 imigrantes japoneses que desembarcaram na Baía de Santos, em São Paulo.

Outro ponto alto de “Tesouros do Japão” é a exibição de vídeos com diferentes conteúdos para quem deseja se aprofundar no assunto. No piso 2, no Atrium, o passado se une ao presente, numa área dedicada à Cultura Pop, com animes e a exibição da Arte Ukiyo-ê, apresentando a famosa série “As 36 vistas do Monte Fuji”, criada por Hokusai em 1830 a 1832.

Serviço

Exposição “Tesouros do Japão”

Período: 20/02 a 20/03

Horários: segunda a sábados – 10h às 22h / domingos e feriados – 14h às 20h

Local: Flamboyant Shopping – Av. Dep. Jamel Cecílio, 3.300 – Jardim Goiás, Goiânia – GO

Informações: 3546-2016