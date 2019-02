Carnaval dos amigos e da inclusão

Pelo quarto ano consecutivo o Café Nice abre as portas para a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade APABB, participar do Bloco no carnaval dos amigos. No próximo dia 23 de fevereiro cerca de 50 pessoas com deficiência vão percorrer junto com a bateria do Coró de Pau o trajeto do Café Nice até o Parque Vaca Brava.

Programação Bloco Café Nice

Esse ano, quem anima o bloco do Café Nice durante o tradicional Carnaval dos amigos, em Goiânia, é o carioca Ivo Meirelles, além da já conhecida banda goiana Heróis de Botequim. As 18h os foliões descerão o trajeto até o Parque Vaca Brava animados pelo trio elétrico, comandado pelo também carioca, Mario Broder e pela bateria Coró de Pau. O Bloco dos empresários Fernando Jorge e Wéthina Oliveira chega ao 12º ano mantendo o atendimento premium aos foliões, que participam da festa anualmente.

Serviço

Bloco Café Nice

Data: 23/02/2019

Horário: 12h

Local: Café Nice – Av. T-11 esquina com Rua T-36, Setor Bueno

Atrações Musicais: Ivo Meirelles, Heróis de Botequim, Mário Broder, Bateria Coró de Pau e Dj’s