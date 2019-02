Em reunião com secretariado, governador cobra foco em resultados

Alinhar ações e cobrar resultados: esse foi o objetivo de uma reunião convocada pelo governador Ronaldo Caiado na última sexta-feira, dia 22, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), com todos os secretários de Estado e presidentes das autarquias. Entre outras providências, o governador estabeleceu um prazo para a entrega de relatório no qual deverá constar uma análise minuciosa dos contratos de cada pasta. Caiado informou que o documento deverá ser entregue logo após o carnaval.

Ele reiterou que o tempo do desperdício, da má gestão e dos malfeitos acabou no Governo de Goiás. “Conforme acertei com o governo federal, os nossos secretários deverão ainda preparar projetos para captarmos recursos e programas em parceria com os ministérios, em Brasília. Isso é prioridade máxima. Vamos colocar Goiás nos eixos de novo”, garantiu.

Outra questão discutida foi o reforço da segurança pública durante os festejos do feriado de carnaval que se aproxima, bem como da segurança nas estradas. Caiado solicitou particular atenção das polícias e das equipes da Saúde. “Pedimos apoio especial para a Secretaria de Segurança, à Saúde e também à área de Turismo, capaz de dar maior orientação às pessoas nos eventos, bailes, enfim, dar proteção ao goiano neste momento de festa”, afirmou.