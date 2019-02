Entrevista com Caiado abre as comemorações dos 69 anos da Rádio Brasil Central AM

O governador Ronaldo Caiado será o entrevistado da Rádio Brasil Central no início da manhã desta terça-feira, 26, nos programas O Mundo em sua Casa e Fala Goiás em Rede. Ele estará no estúdio da emissora no horário das 8 às 9 horas.

A entrevista do governador abrirá as comemorações dos 69 anos da Rádio Brasil Central AM, emissora da Agência Brasil Central, que congrega ainda a RBC FM, a TV Brasil Central (TBC) e o Diário Oficial do Estado.

O Mundo em Sua Casa será apresentado por Écio Santana e Gil Bomfim. Já o Fala Goiás em Rede terá o comando de Josiel Meneses. O primeiro programa será retransmitido pela RBC FM, que está completando 46 anos de funcionamento oferecendo aos ouvintes programação musical de qualidade.

Rádio Brasil Central AM

A Rádio Brasil Central AM foi criada no dia 3 de março de 1950 pelo então governador Coimbra Bueno. Seu principal objetivo era lutar pela transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central Goiano. Tinha como slogan: Rádio Brasil Central, Fundação Coimbra Bueno. Pela mudança da Capital Federal para o Planalto Central.

Desde então, o veículo de comunicação vem cumprindo a missão de promover a integração da Região Centro-Oeste ao restante do País e a valorização da cultura goiana. A Rádio também manteve, durante as décadas de 1970 a 1990, o chamado Escrete de Ouro, que congregava os mais importantes cronistas esportivos goianos e era campeão de audiência nas transmissões dos jogos de futebol.