Kitão preside audiência para prestação de contas da Prefeitura

O presidente da Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Lucas Kitão (PSL), preside a audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Goiânia, realizada nesta segunda-feira, 25, com a presença do prefeito Iris Rezende (MDB) na Câmara.

“A pedido do presidente da Casa [Romário Policarpo] a prestação de contas será realizada na sala da Presidência. Na ocasião, o secretário de Finanças também fará demonstração em projetores, mostrará aos vereadores os balancetes fiscais orçamentários da Prefeitura.

O tema da reunião é mais contábil, mas a discussão também é ampliada para as questões políticas, sociais e os fatos atuais do município”, explica Kitão.

Durante a prestação de contas, o prefeito apresentará dados relativos ao relatório de gestão fiscal, que serão avaliados em referente à situação econômica financeira da administração municipal, assim como os valores destinados a investimentos ou geração de despesas.

Lucas Kitão também pretende questionar Iris Rezende e expor as demandas da população goianiense. “Além das necessidades que nós, vereadores, temos, a gente pede que o prefeito nos ouça. Eu acho que essa é a oportunidade de todos os parlamentares questionarem e sugerirem o que acham certo para sua região, seu segmento. Então, é uma oportunidade para a gente cobrar do prefeito o que a gente esperar para Goiânia”, ressalta.