Jogos Educacionais 2019 têm a participação de 1,4 mil alunos

Na manhã desta quinta-feira, 28, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), realiza a abertura oficial da 27ª edição dos Jogos Educacionais da rede municipal de Educação. A cerimônia será no ginásio de esportes do clube Sesc Faiçalville, no setor Faiçalville, a partir das 8h. A competição é realizada desde os anos 80 e, em 2019, a expectativa é da participação de cerca de 15 mil educandos, entre Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Adultos, Jovens e Adolescentes (Eaja).

O evento vai contar com apresentações culturais, musicais e caninas e com a presença de cerca de 1400 educandos, de 31 instituições de ensino da Capital. Por mais um ano, o Circo Lahetô exibirá peças circenses para os presentes e a banda musical da Guarda Civil Metropolitana ficará por conta da musicalidade da solenidade. Haverá, ainda, apresentação dos cães da Rocan, Ronda Ostensiva Canina, da Polícia Militar do Estado de Goiás, e a recepção aos atletas da rede será feita pelos mascotes e jogadores profissionais dos times de futebol de Goiânia.

Além disso, as delegações das instituições de ensino participantes vão desfilar, assim como as bandeiras oficiais. Ao todo, dez educandos participarão do ascendimento da pira olímpica e do juramento do atleta, sendo oito no primeiro e dois no segundo momento. Os atletas escolhidos já participaram de outras edições dos Jogos. A competição conta com 11 modalidades esportivas, sendo elas o atletismo, atletismo mirim, futsal, queimada, basquetebol, handebol, voleibol, maratoninha, tênis de mesa e xadrez, que serão disputadas nos três turnos do dia, de acordo com cada modalidade e etapa de ensino.

Inscrições

As inscrições para os Jogos Educacionais tiveram início no último dia 18 e se encerram no dia 8 de março. As escolas municipais, centros municipais de Educação Infantil e centros de Educação Infantil que tenham interesse em inscrever seus alunos no certamedevem acessar o site da SME (www.sme.goiania.go.gov.br), na aba ‘Jogos Educacionais’ e fazer o cadastro dos alunos em cada categoria. Só podem ser inscritos alunos que estejam regularmente matriculados e frequentes em sala de aula.