Rádio Brasil Central AM comemora 69 anos no ar

São quase sete décadas cumprindo a missão de promover a integração do Centro-Oeste ao restante do País e a valorização da cultura goiana

Nos seus primórdios, a Rádio Brasil Central AM desempenhou o importante papel de apoiar a construção de Brasília e o processo de interiorização do desenvolvimento econômico do Brasil, a chamada Marcha para o Oeste. E permanece, até os dias atuais, como a voz de Goiás e do Centro-Oeste nas ondas do rádio.

No dia 3 de março de 1950 foi fundada, pelo então governador Coimbra Bueno, a Rádio Jornal Brasil Central S/A. Seu principal objetivo era lutar pela transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central Goiano. Seu slogan era: Rádio Brasil Central, Fundação Coimbra Bueno. Pela mudança da Capital Federal para o Planalto Central.

Quando Brasília foi inaugurada, no dia 21 de abril de 1960, a Rádio Brasil Central esteve presente, fazendo uma cobertura especial da solenidade e das festividades, transmitindo a celebração da primeira missa em Brasília para todo o País. Em 1962, a emissora foi adquirida pelo Governo Estadual, passando a integrar o Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado (Cerne), junto com a Imprensa Oficial do Estado. Naquele mesmo ano, mudou de nome e passou a ser somente Rádio Brasil Central.

Em outubro de 1997, ocorreu um incêndio na sede do antigo Cerne, que atingiu parte dos estúdios das Rádios e da TV Brasil Central, todas integrantes do Consórcio, hoje Agência Brasil Central (ABC). As chamas destruíram equipamentos, e parte da estrutura e da memória da emissora. Mas isso não tirou a rádio do ar, embora ela tenha funcionado durante um período de forma precária.

O Mundo em sua Casa

Em 2004 foram inaugurados os novos estúdios que trouxeram mais qualidade para as transmissões da Rádio Brasil Central. A emissora transmite um dos noticiosos mais tradicionais do Estado, O Mundo em sua Casa, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã. O programa é produzido por uma equipe de jornalistas respeitados, autores de reportagens que conquistaram muitos prêmios da imprensa goiana.

As décadas de 1970 a 1990 foram o auge da equipe de esportes da Rádio Brasil Central. Nessa época, a emissora contava com os maiores nomes da crônica esportiva do Estado. Denominada Escrete de Ouro, tinha como slogan: O Esporte Anda e a Rádio Brasil Central Comanda. O Escrete de Ouro era detentor de índices de audiência que ultrapassavam os 80% em todas as pesquisas. A equipe foi completa para a cobertura da Copa do Mundo de 1990 da Itália, com 14 profissionais.

Nos dias de hoje, a programação da Rádio Brasil Central, além de Goiás (com destaque para a região de Doverlândia), registra audiência expressiva nos Estados do Tocantins, Pará (Rondon), Bahia (Chapada Diamantina) Mato Grosso (Nova Xavantina), interior de São Paulo, Minas Gerais (Uberlândia, Resplendor e Eugenópolis), Paraná (como Curitiba e Jataizinho), Maranhão (Alto Parnaíba), Pernambuco e Ceará.

Atualmente, o Goiás Caboclo, apresentado por Jason Abrão, das 7 às 12 horas, é um dos programas de referência da emissora. Ele é tradicional e recebe diariamente dezenas de participações de ouvintes, não só do Brasil, como do mundo todo, reforçando o poder de comunicação da emissora de rádio goiana.

RBC FM

A RBC FM, outra emissora de rádio da ABC, foi instalada no dia 3 de março de 1973, quando a Rádio Brasil Central AM completava 23 anos. A FM chegou com o compromisso de oferecer aos ouvintes música de qualidade, ao mesmo tempo em que promovia a cultura e os artistas goianos.

Nesse período, alguns programas de destaque da RBC FM foram: Voo Livre, Instrumental 90,1, A Noite é Nossa, Programa Sílvio José, Paradão RBC, Programa Barbosinha, Programa Sandes Júnior e Turma da Felicidade. O programa Soltando as Feras foi um diferencial, ao apresentar o melhor do jazz, blues e fusion.

Atualmente, a RBC transmite programa Estação Black Music aos sábados; e Raízes do Brasil aos domingos. E também o noticiário RBC Notícias, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Nesses 46 anos de existência, a emissora mantém sua marca, de oferecer aos ouvintes programação musical de qualidade.

As duas emissoras de rádio da Agência Brasil Central (ABC), AM e FM, cada uma à sua maneira, têm contribuído para divulgar as notícias, a cultura e as músicas goianas, levando aos ouvintes informação e entretenimento de qualidade. São, portanto, valiosos patrimônios do setor da comunicação de Goiás. (Assessoria de Comunicação da ABC, com informações dos historiadores Gisele Garcia e Givaldo Corcínio)