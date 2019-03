Comunicado Oficial Renapsi

Após quase 40 anos e atendimento de mais de 100 mil famílias em Goiás, o programa Jovem Cidadão foi encerrado na tarde desta quarta-feira (27) pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. O programa faz parte das políticas públicas de desenvolvimento social e atua na formação de jovens de baixa renda e na inserção de pessoas com deficiências no mercado de trabalho.

A decisão desconhece o artigo 479 da CLT que ao ser aplicado traz consequências graves que oneram os cofres públicos e provoca a consequente demissão de mais de 5 mil jovens que integram o programa.

A Renapsi tem feito os devidos esclarecimentos e manifestado o seu interesse na continuidade da execução do Termo de Colaboração afim de garantir a aprendizagem e defender a formação completa dos jovens.

O programa desenvolvido pela Rede Pró-Aprendiz foi iniciado em Goiás e replicado em vários Estados. Conta atualmente com mais de 30 mil jovens aprendizes em atividade no Brasil, e se tornou referência para países Sul Americanos, América Central, África e Europa como política pública para a formação profissional e oportunidade do primeiro emprego a jovens de todo o mundo.

Em 2018, a ONU reconheceu o trabalho desenvolvido pela Rede Pró-Aprendiz e a convidou para participar das discussões globais sobre políticas públicas voltadas para educação, trabalho e a juventude.

História

O projeto foi iniciado no governo de Ary Valadão pela primeira-dama, Maria Bahia Valadão, com o nome de Pró-Jovem. Nos anos de 1979 a 1983, atendeu milhares de famílias goianas. O programa promove o desenvolvimento juvenil por meio da educação pelo trabalho e expandiu-se a partir de 1998, com o início do “Jovem Pró-Cerrado” que posteriormente assumiu o nome de Jovem Cidadão.