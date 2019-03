Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, morreu no início da tarde desta sexta-feira. O Hospital Bartira, do grupo D’Or, em Santo André (Grande São Paulo), informou que a criança foi diagnosticada com meningite meningocócica e não resistiu, devido ao agravamento do quadro infeccioso. Arthur era filho Marlene Araújo Lula da Silva e Sandro Luis Lula da Silva, filho da ex-primeira-dama Marisa Letícia (que faleceu em fevereiro de 2017) e do ex-presidente Lula, preso desde abril de 2018 na carceragem da sede da Polícia Federal em Curitiba (PR).

A meningite meningocócica é uma infecção causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Esta bactéria pode causar inflamação nas meninges, membranas que revestem o sistema nervoso central, e infecção generalizada. As meningites bacterianas são as mais graves do ponto de vista clínico. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, o meningococo apresenta os sorotipos: A, B, C, X, Y e W135 e a transmissão é por via respiratória. É uma doença considerada rara. Os sintomas da meningite incluem febre alta e repentina; dor de cabeça intensa e contínua, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e podem surgir pequenas manchas vermelhas na pele (se a meningite for causada pelo meningococo).

A Justiça Federal atendeu o pedido da defesa e autorizou o ex-presidente ao velório do neto. Por uma questão de segurança, os detalhes do deslocamento do ex-presidente – que está preso em Curitiba em uma sala especial da Polícia Federal – serão mantidos em sigilo. O pedido foi protocolado na 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba. A Lei de Execução Penal, no artigo 120, prevê que presos em regime fechado, semiaberto ou provisórios podem obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, no caso de falecimento de cônjuge, companheiros, ascendentes, descendentes ou irmãos. Horas depois, o Governo do Estado do Paraná confirmou que, a pedido da Polícia Federal, irá ceder um avião para Lula possa comparecer ao velório, previsto para ocorrer neste sábado, 2 de março. O Ministério Público Federal deu parecer favorável à saída temporária de Lula.

No final de janeiro deste ano, o ex-presidente Lula perdeu o irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, de 79 anos, vítima de um câncer no pulmão. A defesa pediu a liberação de Lula para o enterro, mas a juíza Carolina Lebbos, da vara de execução penal, negou. Usou como base para a sua decisão argumentos da PF e do Ministério Público, que afirmavam que não havia tempo hábil para a logística do ex-presidente. Os advogados de Lula recorreram e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, aceitou o pedido. Mas a resposta chegou no momento em que Vavá era enterrado e, por isso, Lula não foi.

A morte do neto de Lula, que viajou a Curitiba com os pais para visitar o avô algumas vezes na sede da PF, foi lamentada por políticos petistas e de outros partidos nas redes sociais. “Que Deus ampare a família Lula da Silva. Quanta dor! Neto do ex-presidente Lula morre de meningite meningocócica em São Paulo”, escreveu Haddad. A equipe de comunicação do ex-presidente publicou fotos de Lula com Arthur para lamentar a morte.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o velório de Arthur será no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), onde foi velada a ex-primeira-dama. Ainda segundo o jornal, a cremação do corpo está prevista para as 12h deste sábado.