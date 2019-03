Mulheres em vulnerabilidade e risco social recebem ação especial

Goiás possui uma das maiores estatísticas de violência contra mulheres no Brasil e pensando nisso a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), em parceira com outras pastas, realizará um dia especial totalmente voltada a elas intitulado “Dia Delas” – Frente de Serviço Mulher.

A ação, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, será realizada na próxima sexta-feira, 8, das 8h às 15h, na Escola Municipal Joaquim Câmara Filho, no Jardim do Cerrado 4, e tem como objetivo levar capacitação, qualificação profissional, empoderamento e empreendedorismo, com vistas à autonomia das mulheres para a conquista de seu espaço dentro da sociedade, bem como a promoção da cidadania.

A gestão municipal disponibilizará uma programação especial para as mulheres com inscrições para cursos de qualificação profissional, palestras motivacionais, espaço da beleza para elevar a autoestima delas, prestação e orientações à saúde, como prevenção do câncer de mama, testes de glicemia e atendimentos com nutricionistas. No local haverá ainda sorteio de brindes e apresentação artística e cultural. Além dessas ações, a Frente de Serviço oferecerá revitalização de áreas e prédios públicos, sinalização de trânsito, urbanização e infraestrutura.

De acordo com a secretária de Políticas para as Mulheres, Ana Carolina Almeida, o evento deste ano visa levar cidadania às mulheres do Jardim do Cerrado. “Sabendo da vulnerabilidade e risco social das mulheres que residem nos Jardins do Cerrado, o prefeito Iris Rezende idealizou e solicitou que o Dia Internacional da Mulher tivesse ações dentro da Frente de Serviço voltadas especialmente a elas”, disse. “A ideia é levar ações específicas para as mulheres que as levem a adquirir autonomia financeira e empoderamento ”, concluiu.

O evento ainda recebe o apoio de diversos parceiros, como Café Três Corações, indústria Proeza, Unimed, Super Barão, Pão Quentão, Refreskant, O Boticário, Sind Pit Dog, ovos Josidith, Enel, Sintego, Abelha Rainha Cosméticos, ótica Batista, Mary kay , Senac/Senai e da ONG Liga do Bem, Novo Mundo, Mega Moda, Fujioka, Pax Domini, ONG Monã, ONG Dandara.

Frente de Serviços



MULHER – Divulgação do Centro de Referência da Mulher e orientações sobre os serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher. Espaço lúdico onde as mulheres poderão se manifestar por meio de mensagens.

SAÚDE – Auriculoterapia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia até as 10h, vacinação, orientações sobre câncer de mama e alimentação saudável e atualização cadastral do Bolsa Família na área da saúde.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – Espaço Beleza com cabeleireiros, manicure e design de sobrancelhas, orientação e cadastro para programas sociais do CadÚnico: Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Carteira do Idoso, IdJovem, Minha Casa, Minha Vida, Isenção de taxa de inscrição para concurso público, Telefone Popular, Tarifa Social para Energia Elétrica, Carteira do Idoso e orientação sobre posentadoria para dona de casa, além de apresentação cultural com o grupo Alegria Vozes e Violão e duas mil refeições.

EDUCAÇÃO – Apresentação cultural do Coral Vozes em Canto e contação de história com a dupla Chiquelete e Omelete e inscrição para vagas nos Cmeis.

MEIO AMBIENTE – Distribuição de mudas do Cerrado e educação ambiental (orientação técnica para o plantio e cuidado das mudas)

COMURG – Oficinas de artesanato com o Coletivo de Mulheres. Plantio de mais de mil árvores nativas do Cerrado

CULTURA – Estande com livros, revista e gibis

TECNOLOGIA– Programa Empreende Gyn (pré-matrícula)

SEMAD – Apresentação do Coral Vozes de Goiânia

DIREITOS HUMANOS – Documentação para identidade e IdJovem, distribuição de brindes e apresentação cultural com Samba de Roda.

GUARDA CIVIL METROPOLITANA– Apresentação Anjos da Guarda



Programação estendida

Além da programação especial da Frente de Serviços, a Secretaria da Mulher ainda fará dentro do mês de março, às quintas-feiras, duas rodas de conversa e uma oficina nos Jardins do Cerrado, voltadas às mulheres.

Dia 14/03 – A partir das 14h – Roda de Conversa sobre a Violência Doméstica e Familiar no Centro Comunitário, localizado na Rua JC 312 Centro de Conveniência, Jardim do Cerrado 7.

Dia 21/03 – A partir das 14h – Roda de Conversa sobre saúde da mulher no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na Rua Flor da Noite, Apm, no Jardim do Cerrado 3.

Dia 28/03 – A partir das 14h – Oficina do Projeto Mulheres que Transformam Lixo em Lucro, na Cooperativa de Reciclagem de Mulheres – Projeto Crescer, Localizado na Avenida Brasil, Qd, 01, Lote 06, no Jardim do Cerrado 2.