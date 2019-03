Ciência Itinerante leva experimentos biológicos para alunos da rede municipal de Goiânia

O Programa Ciência Itinerante realizou, na manhã desta sexta-feira, 8, suas atividades na Escola Municipal Hebert José de Souza, no setor Balneário Meia Ponte. O objetivo da iniciativa é popularizar a ciência e quebrar a distância da prática entre a população em geral. Alunos dos ciclos II e III, de 9 a 14 anos, participaram do evento composto por quatro bancas, sendo uma exposição de quadros com representações gráficas de células, experimentação química, exposição do sistema reprodutor masculino e feminino e genética de plantas.

A educanda Ana Júlia Bento Silva, 14 anos, cursa o nono ano e conta ser seu sonho cursar Biologia, na área de Botânica. Mesmo assim, achou muito interessante a parte de reprodução, pois teve várias informações que desconhecia e vai levar para a vida. “Eles vindo para cá, é ótimo, porque quero muito praticar biologia na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estou me sentindo em casa”, disse.

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), firmou parceria com a UFG, para aproximar essa realidade da educação básica, discurso endossado pelo professor Paulo César Ghedini, coordenador do Programa de Pós-Graduação de Ciências Biológicas da UFG.

Início do projeto

Tudo começou cinco anos atrás, numa tentativa de aproximar a pós-graduação da educação básica, com a proposta do programa ciência itinerante. A programação é construída para o ano todo levando, a cada 15 dias, laboratórios e pós graduandos para alguma escola indicada pelo município.

O principal objetivo é mostrar para esses alunos o que é a pesquisa e desenvolver sua curiosidade, fazendo com que percebam as transformações que ocorrem ao seu redor deles e entendam que tudo é fruto de uma investigação.

Segundo Fernanda Arantes, gerente de Pesquisa e Inovação em Produtividade da Sedetec, o programa Ciência Itinerante visa oferecer aos alunos um contato com artefatos e pesquisadores também científicos, independente da faixa etária, especialmente de algumas áreas como ciências biológicas, tecnologia, engenharia e matemática, Ademais, é levar de forma lúdica e acessível à população, destacando a importância da ciência em todos os aspectos.