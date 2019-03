Conferência Municipal de Saúde vai discutir e definir propostas para a saúde pública de Goiânia

A Secretaria Municipal de Goiânia (SMS), o Conselho Municipal de Saúde e SUS realizam entre os dias 13 a 16 de março de 2019, a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Goiânia- “Irmã Katherine Marie Popowich”. Este ano o tema abordado é Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação do SUS.

A abertura oficial será no dia 13, quarta-feira, às 18:45, com a presença do Prefeito de Goiânia, Iris Rezende, a Secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrué, representantes dos Conselhos Municipal, Estadual e Nacional de Saúde e representantes da UFG, PUC e usuários.

O objetivo é debater e reunir propostas para a melhoria e o desenvolvimento de políticas públicas do Sistema Único de Saúde em Goiânia . A Conferência é uma união de representantes de todos os segmentos locais envolvidos no SUS e tem a participação de cerca de 500 delegados e delegadas, sendo 50% deles representantes dos usuários, 25% dos trabalhadores do SUS e outros 25% são representantes dos gestores e prestadores de serviços em saúde.

Durante quatro dias de imersão no SUS serão abordados quatro eixos temáticos: Consolidação dos Princípios do SUS, Saúde como Direito, Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS e Promoção da Saúde.

As propostas aprovadas em plenária em Goiânia serão apresentadas na Etapa Estadual da Conferência e posteriormente na Conferência Nacional de Saúde que será realizada em agosto, em Brasília .

“Esta é a oportunidade para que gestores, prestadores de serviço, usuários e trabalhadores contribuam para um SUS melhor, mais justo e de mais qualidade. É a partir das propostas apresentadas aqui que poderemos definir polícias públicas de saúde mais eficazes”- afirma a Secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrué.

Uma das inovações desta Conferência é a realização da 1ª Mostra Científica, na qual serão apresentados trabalhos de acordo com os eixos temáticos.

Serviço

10ª Conferência Municipal de Saúde de Goiânia- “Irmã Katherine Marie Popowich”.

Data: 13 a 16 de março de 2019 (programação a partir de 9 horas)

Abertura oficial: 13 de março, quarta-feira, Hora: 18:45

Local: Centro de Aulas D – 5º Andar – UFG (Ao lado do IPTSP)

Rua 235, s/n, esq. com 1ª Avenida, Setor Leste Universitário