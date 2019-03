Sesc reúne mulheres para falar sobre empoderamento feminino e saúde

Aqui no Sesc Goiás as atividades em comemoração ao mês da Mulher continuam! Nesta quarta-feira, dia 13, às 19h, a unidade do Centro recebe as mulheres para a roda de conversa “Empoderamento feminino e o equilíbrio sobre sua saúde”, que terá como mediadora a coach em saúde Luana de Almeida.

Na ocasião as participantes vão discutir sobre o posicionamento feminino em relação à vida profissional e como elas têm cuidado da saúde frente a esta realidade. A especialista irá pontuar estratégias de como se cuidar dentro desse novo cenário. As vagas são limitadas e haverá emissão de certificado. As inscrições devem ser realizadas pelo site do Sesc Goiás, no link https://goo.gl/NErW5h.

Serviço

Sesc Saúde em dia

Quando: 13/03, quarta

Horário: 19h

Onde: Sesc Centro (Rua 15, esquina com a Rua 19 – Centro. Goiânia – GO)

Inscrições pelo site sescgo.com.br (Link: https://goo.gl/NErW5h)

Vagas limitadas