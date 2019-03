Curso federal de Medicina é inaugurado em Catalão

“A Medicina é uma missão que exige empenho e devoção”. Foi esse o conselho que o governador Ronaldo Caiado, médico há 44 anos, levou aos jovens estudantes na aula inaugural do curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão (UFCAT), na noite desta segunda-feira (11/3). Caiado, à época como senador, foi um dos responsáveis pela autorização do curso e celebrou a conquista da cidade. “Catalão passa a ter uma grande diferença: a formação da faculdade de Medicina. E a instalação dela, tendo um curso reconhecido de uma universidade federal, é algo que tem conceito não só na classe médica, mas em todo cenário nacional”, assegurou.

O governador é entusiasta e apoiador da instalação do curso de Medicina no município, o que foi autorizado em 2018 pelo Ministério da Educação (MEC). À época, Caiado afirmava que Catalão já tinha uma infraestrutura com vários hospitais instalados, inclusive com uma Santa Casa, para dar suporte à formação e qualificação dos acadêmicos.

Recepcionado pelo prefeito Adib Elias e acompanhado pelo secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, o governador comemorou a oportunidade de estar presente à aula inaugural. A primeira turma é formada por 50 alunos e o evento de ontem fez parte da semana de integração dos acadêmicos.

Em seu discurso, o governador ressaltou o compromisso com a ética e reforçou que na Medicina são fundamentais os gestos humanitários e o amor ao próximo. Caiado também assumiu compromisso de lutar e dar apoio à Santa Casa de Misericórdia de Catalão para que os estudantes pratiquem a boa Medicina.

O reitor da UFG, Edward Madureira, ressaltou que independente da emancipação da UFCAT, Goiás está constituindo um sistema de universidades federais que vão atuar em conjunto e que o interesse é o avanço da boa formação e o desenvolvimento do Estado. Madureira também destacou que este ano Goiás irá ganhar o maior hospital universitário do país, com 600 leitos (o dobro do que tem hoje), dos quais 120 serão unidades de tratamento intensivo (UTI). “Essa estrutura estará a serviço do Estado de Goiás, da saúde, do povo goiano. E estamos completamente abertos para trabalhar pelo desenvolvimento de Goiás e do País”, reforçou o reitor.

O prefeito de Catalão, Adib Elias, reconheceu o trabalho de Caiado para a criação do curso, que para ele foi “árduo e exaustivo” e lembrou que esse é o pontapé para a regionalização da saúde em Goiás. “Tenho absoluta certeza que vai acontecer a pré-regionalização com o fortalecimento da Santa Casa de Misericórdia e o atendimento aqui na nossa região”, afirmou Adib Elias, que ainda destacou os benefícios da UFG regional Catalão. “O jovem quando passa no vestibular, se muda e tem que alugar um apartamento, se alimentar, colocar combustível. Isso provoca um grande desenvolvimento econômico na cidade. Isso é o que está acontecendo e vai continuar acentuadamente agora com a Faculdade de Medicina.”

A diretora regional da UFCAT, Roselma Lucchesse, destacou que o momento é singular e lembrou que diversos agentes, entre eles o governador Ronaldo Caiado, trabalharam voluntariamente no processo de criação do curso de Medicina, bem como na lei federal que criou a instituição que está em fase de implantação. “Agora, vamos juntos construir essa história. Formar médico humano, reflexivo, que atua na promoção da saúde, prevenção e redução de agravos e que possa atuar no ensino em saúde, na pesquisa em saúde, e na gestão de serviços públicos, contribuindo maciçamente com o Sistema Único de Saúde (SUS)” discursou.

Caiado reforça que construirá 17 policlínicas

Em discurso durante a aula inaugural na UFCAT, o governador Ronaldo Caiado destacou uma de suas propostas de campanha: a construção de 17 policlínicas no Estado para promover a regionalização da saúde. “Nós vamos, compromisso do meu secretário [de Saúde, Ismael Alexandrino], implantar policlínicas, onde terei pelo menos 10 médicos especialistas, com todas as condições para se fazer um bom diagnóstico e com qualidade. Até o final do nosso governo serão 17 policlínicas no Estado de Goiás”, ressaltou o governador.

Para Caiado, infelizmente, as gestões anteriores nunca deram atenção a regionalização da saúde, provocando grandes deslocamento do cidadão para conseguir atendimento na Capital. “Nós vamos dar cidadania e qualidade de atendimento ao paciente no Estado de Goiás. Ele vai se sentir como ser humano ao entrar em uma policlínica de qualidade, arrumada e com hora marcada. É isso que o cidadão quer”.

“Governador não é para se enriquecer com dinheiro público, isso é corrupção! Governo é trabalhar diuturnamente em prol de um Estado. É transformar o Estado em referência nacional. Eu sou um homem que já enfrentei os maiores desafios da minha vida e acredito que com a parcela de contribuição dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, das nossas lideranças na saúde e de todas as áreas empresariais vamos conseguir reconstruir o nosso Estado de Goiás”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.